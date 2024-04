El absentismo toca techo con casi 70.000 bajas diarias en Canarias

El absentismo laboral repuntó con fuerza en Canarias en el último trimestre de 2023. Ya hay alrededor de 70.000 bajas diarias entre los trabajadores del Archipiélago, en su mayoría por Incapacidad Temporal (IT), es decir, causadas por accidentes, enfermedades profesionales y, sobre todo, enfermedades comunes: gripes, resfriados, infecciones pasajeras... En los meses de julio a septiembre del año pasado, la tasa de absentismo se había reducido en las Islas hasta situarse entre las más bajas de España, pero el notable incremento en la recta final de 2023 vuelve a colocar a la región en el grupo de las comunidades autónomas con las ratios más altas.

El informe de The Adecco Group Institute –el centro de estudios de la multinacional de recursos humanos– sobre el absentismo laboral en el cuarto trimestre del pasado año, publicado este jueves, muestra que la tasa de inasistencia al puesto de trabajo roza en Canarias el 7,7%. Son 1,7 puntos más que en el trimestre inmediatamente anterior, el tercero de 2023, y siete décimas más que en el mismo período de 2022. Solo hay cuatro comunidades con tasas de absentismo superiores a la del Archipiélago: Asturias, donde alcanza el 8,3%; País Vasco, donde llega al 7,9%; y Galicia y Aragón, en ambos casos con un 7,8%, solo una décima por encima de la ratio de las Islas. En el conjunto del Estado, la tasa de inasistencia laboral es del 7,2%, un porcentaje ya de por sí considerable pero, con todo, medio punto inferior al de Canarias –siempre, cabe insistir, tomando como referencia los datos de los tres últimos meses de 2023–.

Notable aumento

El Archipiélago es también una de las autonomías en que más se incrementó el absentismo en el último año. La comparación de la tasa del cuarto trimestre de 2022 con la de igual período del año pasado –el cotejo de las cifras de los mismos tres meses de uno y otro ejercicio permite una comparación más certera que con las del trimestre inmediatamente anterior– muestra que la ratio de inasistencia laboral solo creció más que en las Islas, donde subió el susodicho 0,7%, en tres regiones: la Comunidad Valenciana, donde lo hizo un 1,2%; Galicia, donde aumentó un 1%; y País Vasco (0,8). Eso sí, en Murcia y Cataluña también se incrementó, como en Canarias, en siete décimas.

Los expertos de Adecco, que se basan para su estudio en las estadísticas oficiales del INE y de la Seguridad Social, recuerdan en el informe que otra fórmula para medir el absentismo –una fórmula más ilustrativa, por así decirlo– es el cálculo de las personas que se ausentaron de su puesto de trabajo en el período en cuestión, en este caso el último trimestre de 2023. Para ello hay que recurrir a la Encuesta trimestral de coste laboral del INE, ver la duración media de la jornada de trabajo pactada entre empleador y empleado –453,6 horas en España y 461,7 en Canarias– y ver también el número medio de horas no trabajadas por persona –28,8 en el país y 30,5 en el Archipiélago–. Con ello, y cruzando estos datos con la cifra de empleados por cuenta ajena, «podemos concluir que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.168.968 asalariados no hubieran acudido ningún día [entre octubre y diciembre de 2023] a su puesto de trabajo», explican los analistas de Adecco. Casi 1,2 millones de bajas diarias de las que cerca de 60.000 corresponden a las registradas en empresas e instituciones de las Islas. Serían bajas, cabe subrayar, regulares o formales, esto es, comunicadas a las mutuas o a la Seguridad Social, según el caso, si bien a estas hay que añadir las alrededor de 11.000 ausencias diarias que se producen sin la baja propiamente dicha, según los cálculos de Randstad, otra multinacional de los recursos humanos.

En Canarias hay 222 accidentes por cada 100.000 empleados, dos menos que la media nacional

Hay que recordar que en España es posible ausentarse del trabajo entre uno y tres días –tres días como máximo– con un parte de reposo o justificante médico, de ahí que no toda baja efectiva en una empresa conste como tal en los registros de las mutuas o la Seguridad Social. Sea como sea, el caso es que las ausencias laborales rondan en Canarias las 70.000. Las 70.000, toca insistir, cada día.

El análisis de The Adecco Group también dedica un epígrafe a los accidentes laborales. En España se registró en el último trimestre de 2023 un total de 224 accidentados por cada 100.000 trabajadores en activo. Aquí sí está el Archipiélago ligeramente mejor, ya que la tasa de accidentes laborales se situó en las Islas en la recta final del pasado año en 222 por 100.000 empleados, dos por debajo de la media.

Suscríbete para seguir leyendo