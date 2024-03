JH Asesores activa una línea de asesoramiento a deportistas de élite

JH Asesores financieros activa un área de asesoramiento especializado en finanzas para deportistas profesionales de élite y de alto rendimiento en España. Este despacho consolida su línea de crecimiento y diversificación dentro del plan estratégico definido para este ejercicio 2024. JH Asesores, localizado en Santa Cruz de Tenerife y constituido en el año 2018, fue fundado por el exdirectivo de banca, Jorge Hodgson Golding, ha conseguido posicionarse como una de las firmas más reconocidas a nivel nacional dentro del ámbito del asesoramiento financiero y bancario dentro del sector empresarial.

Después de más de seis años de experiencia planificando las finanzas de empresas y corporaciones, JH Asesores replica su modelo de asesoramiento empresarial para este tipo de clientes. El objetivo es poder apoyar y dar cobertura a los deportistas de élite y de alto rendimiento en la mejora de la toma de decisiones de sus finanzas personales, planificación financiera, así como la mejora de su patrimonio y liquidez para su futuro. JH Asesores dispone de un equipo de economistas y abogados, con amplia experiencia y formación en este ámbito de actuación.

Buscar el mejor asesoramiento

El fundador y socio director del despacho, Jorge Hodgson tiene claro que «el deporte no sólo es salud, sino que también puede ser un medio de vida. Conseguir alcanzar la excelencia en el deporte y ser un deportista de élite es muy difícil, requiere de muchos esfuerzos y sacrificios y aún con todo ello, hay muchos que no llegan. Una vez que los deportistas alcanzan el escalafón más alto en su disciplina, el éxito tanto social como económico es lo que marca la pauta», asegura antes de puntualizar que «la abundancia de recursos económicos rodea a muchos de los deportistas de alto nivel, ya que en un buen número de casos pueden llegar a generar grandes fortunas, pero lo importante es mantenerlas y saber gestionarlas. En el cuidado de las finanzas residirá la clave del éxito, que no sólo es ganar dinero sino también planificar el presente y el futuro de esas ganancias»-

Ante una alta remuneración, los deportistas deben rodearse de expertos que conformen un buen círculo de confianza y que les planifiquen sus finanzas. Esta gestión hará que puedan preparar el futuro mucho mejor. Una de las primeras cosas que debe de hacer un deportista de élite es contratar a un especialista en el ámbito financiero que le ayude a proyectar el futuro. Muchos de ellos desconocen la importancia.

Cualquiera de los deportistas profesionales puede cometer errores financieros si carece de los conocimientos adecuados, incluso si ya están establecidos. Lo importante es detectar la necesitad y solicitar el apoyo a especialistas en esta área. De esta manera JH Asesores, se posiciona como el primer despacho en Canarias especializado en asesoramiento de finanzas para deportistas de élite. Destacar, que actualmente este despacho se encuentra a la vanguardia en servicios profesionales de asesoramiento financiero y bancario para empresas, una especialización que le ha permitido una diferenciación que ha sido una pieza clave para convertirse en un referente dentro sector empresarial.

JH Asesores presta servicios profesionales a más 98 destacados grupos empresariales de diferentes sectores de actividad en el territorio nacional. En el año 2023, lograron el Premio Capital, al mejor proyecto de asesoramiento empresarial a nivel nacional, y en el 2022, premio CEPYME en España.