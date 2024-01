CEOE, Cepyme, UGT y CCOO retoman este lunes la negociación sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024 con el objetivo del Gobierno de despejar la cuantía de ese incremento esta misma semana. El departamento que dirige Yolanda Díaz plantea elevarlo al 4%, hasta los 1.123 euros, y avisa la patronal que si no se aviene a alcanzar el acuerdo tripartito el alza será mayor.

"Un 4% es una subida que genera incentivos a todas las partes, es una subida razonable. Si la patronal española considera que no presta su apoyo, quien no entra en un acuerdo paga las consecuencias de no hacerlo y naturalmente estaríamos dispuestos a explorar una nueva cifra que nos sirva para acordar con las organizaciones sindicales", ha advertido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a su llegada a la reunión que se celebra a esta hora en la sede del Ministerio de Trabajo.

El Gobierno planteó formalmente la subida del 4% en una reunión de la mesa de diálogo social el 11 de diciembre, pero la propuesta no convenció entonces a la patronal, por excesiva, ni a los sindicatos, por insuficiente, y la búsqueda de un acuerdo se aplazó a este mes de enero, algo que ha sido habitual en la revalorización del SMI en los últimos años. Sin embargo, este lunes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se mostró más benévolo al pacto si la patronal hace lo propio.

"En estos momentos no sería aceptable (la subida del 4%). En estos momentos queremos ver cuál sería la actitud de la CEOE. Es más fácil llegar a un acuerdo, aunque no esté en las posiciones de las organizaciones sindicales, si está la CEOE que si no está", ha afirmado Álvarez en declaraciones a RNE. "Si hay acuerdo con la patronal hay margen de negociación y si no hay acuerdo el margen que pediremos al Gobierno va a ser más alto", ha añadido el dirigente sindical.

El secretario de Estado Joaquín Pérez Rey ha confirmado esa posibilidad aunque sin dar cifras de cuánto más sería el alza: "Estamos dispuestos a una subida más ambiciosa si la patronal no suscribe este acuerdo".

La intención del Ejecutivo es, para bien o para mal, avanzar "sustancialmente" durante la reunión de este lunes, de forma que si las organizaciones sindicales y empresariales tienen que hacer consultas con sus respectivos órganos lo hagan a lo largo de la semana y aprobar el alza este mes con efecto retroactivo desde 1 de enero de este año.