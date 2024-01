¿Fin a la obligatoriedad de los quince viajes para viajar gratis en guagua y tranvía? Los cabildos deciden

El Gobierno de Canarias deja desde este lunes de exigir la utilización de la guagua al menos en quince ocasiones cada mes para garantizar la gratuidad del servicio. Así se lo ha comunicado la directora general de Transportes del Ejecutivo autonómico, María Fernández, a los cabildos durante una reunión de la Mesa Interadministrativa del Transporte celebrada en la capital grancanaria. Serán las instituciones insulares las que decidan si mantienen ese mínimo fijado por el anterior Gobierno canario o adoptan otro método.

"El Hierro, la Palma y la Gomera no lo van a exigir", avanzó la directora. Precisamente es el transporte regular de viajeros de las islas no capitalinas el que, según Fernández, está padeciendo "un estrangulamiento" a raíz del coste cero incluido desde el pasado año en los Presupuestos Generales del Estado. Madrid no exigió ese mínimo de quince viajes, lo hizo la anterior Consejería de Transportes, "sin tener en cuenta el dimensionamiento" de la actividad en cada isla. Es decir, no son los mismos los volúmenes de pasajeros de Gran Canaria o Tenerife que los de El Hierro.

"Cogen la guagua en recorridos que antes se hacían a pie solo para llegar a los quince viajes; eso satura el servicio" María Fernández - Directora general de Transportes del Gobierno de Canarias

Ese "error", que así tildó María Fernández a la decisión de sus predecesores, obvió asimismo que son los cabildos los titulares de "la competencia de la movilidad insular". Los casos de mal uso que se han producido durante el pasado año -"coger la guagua para recorridos que antes se hacían caminando al solo efecto de llegar a quince viajes", ha señalado la directora general de Transportes- han "saturado el servicio".

"No vamos a subvencionar ni el multiviaje ni el billete sencillo", ha aclarado Fernández. Es decir, los destinatarios de la gratuidad son los usuarios habituales como hasta ahora, lo que cambia -o puede cambiar, será decisión de cada cabildo- es el método fijado para demostrar la continua utilización de la guagua. Que habrá diferentes vías es prácticamente seguro. Basta con saber lo que hasta el momento ha sucedido: "En las islas menores, el bono residente canario ha desplazado por completo a otros y, sin embargo, en islas capitalinas como Gran Canaria todavía se conservan los bonos multiviajes.

(Habrá ampliación)