El nuevo Gobierno ya trabaja para hacer una reforma de los subsidios de desempleo para beneficiar a los trabajadores. En tan solo dos semanas, los Ministerios de Trabajo y Economía quieren ampliar algunas ayudas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y también buscan aplicar políticas sociales. Sin embargo, Yolanda Díaz y Nadia Calviño no logran cerrar algunos temas que tienen ambas carteras en común.

Desde el Ministerio de Trabajo ya se han anunciado diversas medidas que se estudiarán durante los próximos meses. La primera de ellas es la ya famosa reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, que no implicaría la reducción del salario. Además, también se quiere subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el coste del despido, dos temas en los que los agentes sociales no logran ponerse de acuerdo de momento. Con la intención de alcanzar un pacto, la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a una reunión a los sindicatos y patronal. En ella se tratarán muchos temas y pretenden sentar las bases para futuras negociaciones. "Digo alto y claro que no vamos a permitir que los trabajadores sean víctimas de la pérdida de poder adquisitivo", dijo Yolanda Díaz en un vídeo publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Las reformas del Gobierno

En el Ministerio de Trabajo también se está empezando a hablar de varios cambios en el SEPE que afectarán directamente a los desempleados. El objetivo principal a corto plazo es acabar con el mes de espera para cobrar el subsidio de 480 euros para mayores de 52 años y ampliar la cobertura a los parados mayores de 45 años sin cargas familiares. Hasta ahora, es imprescindible que pase un mes desde que se termina la asignación del paro hasta que se empieza a ingresar la paga destinada a los que no tienen más fuentes de ingresos. Actualmente, la asignación beneficia más de 900.000 personas del total de 2,7 millones de parados y con esto se aumentará en 152.000 desempleados más.

Otra de las metas del ministerio es que las personas que hayan encontrado un trabajo puedan compatibilizarlo con la ayuda de 480 euros durante el primer mes, incluso a jornada completa. El SEPE también ofrecerá una 'cartera de servicios' personalizada acorde con las situaciones personales estudios y experiencia laboral. El SEPE tendrá un carácter de formación a los trabajadores, además de ayudarles a buscar empleo.

El Ministerio de Economía pone obstáculos

Nadia Calviño ha manifestado su malestar con estas decisiones, que según Yolanda Díaz, "se aprobarán lo antes posible". La titular del Ministerio de trabajo entiende que la reforma se podría hacer de otra manera que no comprometiese tanto a los Presupuestos Generales del Estado. Desde este departamento proponen que la cuantía pasaría a ser gradual: al principio más alta, se cobraría más, y después iría disminuyendo con el paso de los meses. Las discrepancias entre ambos ministerios se han hecho latentes cuando Yolanda Díaz aseguró que no comparten en "absoluto" la propuesta de Calviño.

"Les garantizo a los trabajadores de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo. Muy al revés, la reforma legislativa que hemos planteado tiene que ver con ganar derechos, tiene que ver con la ampliación de las subjetividades en el subsidio por desempleo", confesó la ministra de trabajo. Ahora solo falta pactar con sindicatos y patronal cómo se aplicarán las medidas y por último, llevarlas al Consejo de Ministros para su aprobación.