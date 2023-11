La Seguridad Social ya ha confirmado la nueva revalorización de las pensiones para 2024 que será del 3,8% después de conocerse el dato de la inflación de noviembre. El Índice de precios al Consumo (IPC) de este mes se ha situado en el 3,2%, y como marca la ley, los subsidios aumentarán conforme al IPC medio obtenido entre diciembre del año anterior y el noviembre actual. A partir del 1 de enero se empezará a aplicar el cambio a la mayoría de ingresos, sin embargo, hay unos que salen perjudicados con el final de año.

Las pensiones contributivas subirán de media 52 euros al mes y se situarán en los 1.429 euros mensuales y las máximas alcanzarían los 3.200 euros mensuales. Además, a partir de 2024 se empezará a aplicar la nueva reforma de las pensiones que les hará subir de la siguiente manera:

En 2024 aumentarán un 20% con respecto a 2023

En 2025 aumentarán un 30% con respecto a 2023

En 2026 aumentarán un 50% con respecto a 2023

En 2027 aumentarán un 75% con respecto a 2023

Las pensiones que bajan

A pesar de que la mayoría de pensiones tendrán un aumento el próximo año, las mínimas de jubilación sufrirán el efecto contrario. Estos ingresos tienen unos complementos que se tienen que ir actualizando anualmente conforme a la situación personal de cada beneficiario. Según recoge la ley, las pensiones que se encuentran por debajo del mínimo, una vez aplicada la revalorización de las pensiones, se aplicará la cuantía necesaria para garantizar que los pensionistas cobren la pensión mínima fijada por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado.

El cambio viene porque a partir de ahora, para tener esos complementos deberás cumplir con dos requisitos muy importantes. El Gobierno exige que, aparte de tener reconocida una pensión contributiva cuyo importe sea inferior a la mínima, el pensionista no debe contar otros ingresos. Es fundamental que no superes el límite que marca la Seguridad Social, si no, te quitarán el extra.

En 2023, la barrera está en los 8.614,00 euros anuales para los pensionistas de viudez sin cónyuge. Si el este tiene uno a su cargo, los ingresos ascienden a 10.048 euros por año. Este dato es provisional, ya que tras el anuncio de la revalorización de las pensiones, los límites pueden aumentar.