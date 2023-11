Los pensionistas canarios cobrarán en 2024 una media de 579,6 euros más que este año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este miércoles la primera estimación del comportamiento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en noviembre. Es el llamado indicador adelantado, que se confirmará a mediados del próximo mes –en el Ministerio de la Seguridad Social dan por descontado que cualquier posible variación sería ínfima– y que permite hacerse una idea de cuánto subirán el próximo año las pagas de los pensionistas isleños. El IPC se sitúa este noviembre en el 3,2% en tasa interanual, lo que significa que el coste de la vida –los precios de los alimentos, el transporte, la ropa, el calzado...– es hoy un 3,2% más caro que hace justo un año. Las pensiones en España se revalorizan cada 1 de enero en línea con el IPC, es decir, en línea con la evolución de los precios y del coste de vida. A mayor inflación, mayor subida de las pagas. Para ello se toma como referencia la media de la tasa interanual del IPC –esa que en noviembre está en el 3,2%– de los doce meses inmediatamente anteriores al nuevo año, pero sin contar diciembre. Así que la revalorización en 2024 será equivalente a la media del IPC de los doce meses que van de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. Por eso había que esperar a que el INE diera a conocer el dato del IPC de noviembre para poder calcular cuánto subirán las pensiones. Pues bien, resulta que la media del Índice de Precios de Consumo en tasa interanual del período diciembre de 2022-noviembre de 2023 es del 3,8%. De modo que es justo eso, un 3,8%, lo que aumentarán las pagas de los jubilados españoles y canarios.

Media

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, avanzó este miércoles, nada más conocerse el indicador adelantado del IPC, que el alza del 3,8% se traducirá en una subida media de las pensiones de 640 euros al cabo de 2024. Pero ese será el incremento medio a nivel nacional, con lo que el cálculo no atiende ni a las diferencias territoriales –en Canarias, por ejemplo, el jubilado tipo cobra por debajo de la media estatal– ni a las aún mayores diferencias que existen entre lo que percibe el beneficiario de la pensión de jubilación y lo que ingresa el perceptor de la paga de, por ejemplo, orfandad. Todo esto explica por qué un pensionista verá en su primera nómina de 2024 una subida de 30 euros y otro verá un aumento de 50, 60 o 75 euros. En consecuencia, hay que tener en cuenta las distintas situaciones personales para no llevarse un chasco al recibir el primer ingreso de 2024. De entrada porque los 331.213 pensionistas isleños no ganarán esos 640 euros más el próximo año, sino algo menos, una media de 579,6 euros. No obstante, conviene ir caso a caso.

Jubilación

En Canarias hay 201.615 personas que cobran la pensión de jubilación, que es la que perciben los trabajadores que dejan la actividad laboral tras haber cotizado a la Seguridad Social un mínimo de 15 años. Es así el colectivo más numeroso entre los pensionistas y también el que tiene la paga media más alta, ya que la cuantía está directamente relacionada con lo aportado a la caja común durante los años en activo. En la actualidad reciben una media de 1.269,73 euros mensuales, cantidad que con la revalorización del 3,8% crecerá en 48,2 euros desde la primera nómina de 2024, hasta rozar así los 1.318 euros al mes. Será la primera vez que la pensión media de los jubilados isleños supere los 1.300 euros. Al cabo del año habrán ingresado unos 675 euros más que en 2023.

Viudedad

El segundo grupo más numeroso de pensionistas es en las Islas el de los beneficiarios de la paga de viudedad. La cobran 60.643 canarios, o más bien canarias, ya que en su grandísima mayoría –más del 90%– son mujeres. Ingresan una media mensual de 802,18 euros, una suma que tras la próxima subida se elevará en 30 euros con 50 céntimos, con lo que se quedará en unos 833 euros. Serán –siempre en cifras promedio– 427 euros más al año.

Incapacidad

Hay en el Archipiélago 50.481 perceptores de la pensión contributiva por incapacidad permanente. Cobran cada mes una media de 1.057,96 euros, cantidad que en 2024 aumentará en 40,2 euros mensuales, hasta poco más de 1.098. En su caso serán unos 563 euros más al año.

Orfandad

La paga contributiva por orfandad la reciben 15.971 isleños. No llega a los 451 euros mensuales y subirá en 2024 poco más de 17 euros. Serán cerca de 240 euros anuales más.

Favor familiar

Por último, el quinto tipo de pensión contributiva es la de favor familiar, que tiene en el Archipiélago 2.503 beneficiarios con una nómina media de 683,9 euros. En este caso la paga se incrementará en 26 euros al mes, con lo que la mensualidad se quedará muy cerca de los 710 euros, y en 364 euros al año.

Un extra para las más bajas Al margen de los 331.213 canarios que cobran pensiones contributivas, hay otros 42.755 que perciben pagas por jubilación o por incapacidad pero de carácter no contributivo, ya que no cotizaron a la Seguridad Social el tiempo mínimo –15 años– para ganarse el derecho a recibir una pensión ordinaria. Esta es la razón de que estas pagas sean sensiblemente inferiores a las contributivas. Los 25.125 isleños que cobran la pensión no contributiva de jubilación ingresan una media de 509 euros al mes, y los 17.630 que perciben la no contributiva por invalidez ganan poco menos de 527. En su caso, y por estas bajas cuantías, la subida del 3,8% por el alza de la inflación será aún mayor, ya que se le añadirá un porcentaje extra del 1,785%. El incremento rozará así los seis puntos porcentuales con el objetivo de evitar situaciones de pobreza.