El difícil momento económico que vive España, y muchos más países, a día de hoy hace que muchas familias tengan problemas a la hora de pagar la hipoteca. A eso hay que sumarle las grandes subidas de las cuotas de todos aquellos que contrataron hipotecas de tipo variable.

La vivienda continúa siendo un problema para los españoles. La creciente demanda, frente a una oferta limitada, se ve agravada por el aumento de los tipos de interés en las hipotecas. El euríbor ha alcanzado niveles cercanos a máximos históricos, llegando al 4.1% en septiembre. Esto ha llevado a un aumento en el costo de las hipotecas.

Negociar con el banco es una estrategia que, aunque simple, puede resultar efectiva. Imagina tu hipoteca como un acuerdo entre el banco y tú, y como en cualquier acuerdo, siempre hay margen para la negociación. Esto implica sentarse con el banco y discutir si pueden ofrecerte condiciones más favorables.

Solo el 2% de las personas en España ha intentado renegociar su hipoteca, pero podría ser una estrategia inteligente, especialmente en el contexto económico actual, donde muchas familias han visto cómo el costo de sus hipotecas se disparaba.

En términos sencillos, se trata de preguntar al banco si es posible hacer las cosas más fáciles. Mucha gente ni siquiera sabe que esto es posible, y solo 54,000 familias lo han intentado. Sin embargo, como en cualquier acuerdo, muchas han tenido éxito.

Pasos

El primer paso es ponerse en contacto con tu entidad bancaria y expresar tu interés en mejorar las condiciones de tu hipoteca. Justifica por qué deseas hacerlo y presenta argumentos respaldados por datos, como una mejora en tu situación financiera y un historial puntual de pagos.

Si el primer intento no funciona, muestra que tienes alternativas. Informa al banco que has recibido ofertas de otras entidades financieras y que estás considerando cambiar de banco si no obtienes lo que buscas. Si tu banco presenta obstáculos, busca otras instituciones dispuestas a asumir tu préstamo y ofrecerte condiciones más favorables.

Si consideras que cambiar de entidad es un proceso complicado, regresa a tu banco con las ofertas de otras entidades y pide que igualen o mejoren la oferta más convincente. Si logran hacerlo, habrás renegociado tu hipoteca sin necesidad de cambiar de entidad ni incurrir en comisiones adicionales.