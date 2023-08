El Gobierno y los supermercados descartan el desabastecimiento de papas

No están en peligro ni la tortilla, ni las papas con mojo, ni la ropa vieja. Hay papas para los próximos meses, o por lo menos eso es lo que aseguran desde el Gobierno autonómico y desde la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican). Las alarmas saltaron el pasado jueves cuando se anunció el cierre del mercado inglés por una plaga de escarabajo de Colorado. El flujo comercial se detuvo en un momento en el que la producción local no alcanza para cubrir la demanda en las Islas, lo que llevó a plantearse la posibilidad de sufrir desabastecimiento hasta finales de año, cuando se prevé la recogida de la papa canaria. Tras un fin de semana de incertidumbre y de infinitas llamadas en buscar de nuevas vías de importación, el Ejecutivo canario descartó ayer el «riesgo de desabastecimiento» y anunció un «ajuste de mercado» que finalizará la próxima semana.

En la rueda de presa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, indicó que los importadores han empezado a movilizar contenedores de Israel, Chipre, Egipto, Libia y Malta, principalmente, por lo que esperan que el mercado ya opere «con normalidad» durante la próxima semana. «El consejero del área, Narvay Quintero, lleva días encima del asunto y no ve necesario introducir medidas de control», explicó.

Y la misma tranquilidad y normalidad trasladan los representantes de supermercados de las Islas. El secretario general de Asuican, Alonso Fernández, insiste en no adelantarse a los acontecimientos y cree que la solución pasa por apoyarse en mercados de sustitución hasta que la producción local vuelva a cubrir la demanda. «Hay que quitar hierro a este asunto, no estamos en crisis ni alerta, ninguno de nuestros socios tiene desabastecimiento», asegura Fernández, quien recalca que «no hay que ser alarmistas porque no se ajusta a la realidad».

Alternativas

El consejero Delegado de Hiperdino, Javier Puga, también apuesta por un mensaje «tranquilizador». «Hemos recurrido a proveedores locales y estamos cubiertos para un consumo normal en los próximos 30 días», afirma el representante de la compañía canaria. El director de la división de frutas y verduras de SPAR Gran Canaria, Adrián Vázquez, asegura que ya están buscando «alternativas, haciendo todo lo posible» para compensar a corto plazo los volúmenes que procedían del mercado inglés. «Queremos lanzar un mensaje tranquilizador a la población, estamos poniendo nuestros mejores esfuerzos para dar alternativas viables y seguras para el mercado canario, ya que es muy importante tener en cuenta que la importación no es posible desde cualquier mercado o país», explica.

Según apunta Vázquez, una de las alternativas para los próximos meses es realizar un «consumo de otros tubérculos como batata, yuca o ñame». El secretario general de Asuican también apunta hacia otros productos alternativos como papas congeladas.

Otras compañías como Mercadona o El Corte Inglés también hacen un llamamiento a la calma y la tranquilidad y hablan de «total normalidad» a pesar del cierre del mercado inglés.

El presidente de Adipa (Asociación de Distribuidores de Papas de Gran Canaria), Juan Luis Pulido, no pierde la esperanza y, al igual que el Ejecutivo, confía en encontrar vías que permitan solventar la falta de papas «en 15 o 20 días». Tocando todas las puertas posibles. En un principio se plantearon mercados como Irlanda del Norte o Escocia, pero tampoco en estos destinos «hay papas hasta dentro de cuatro semanas». Tampoco las hay en Dinamarca. La última operación que se ha ido al traste ha sido con Marruecos. «Íbamos a importar para que estuvieran en dos semanas aquí y en el último momento nos han dicho que no están en condiciones», lamenta Pulido.

Lo que sí tiene claro el presidente de Adipa es que cerrar el mercado británico ha sido importantísimo para evitar la llegada de la plaga a otras plantaciones de la Isla. «Ese bicho puede acabar con el campo en Canarias, no podemos arriesgarnos», afirma.

El portavoz del Ejecutivo canario también aplaudió ayer, tras la celebración del Consejo de Gobierno, el funcionamiento de los mecanismos de control pues «sería un riesgo tremendo» introducir la plaga en el Archipiélago.

El cierre del mercado inglés ya está teniendo un impacto en los precios de las papas. «Esta semana estamos viendo el kilo a 3 o 3,5 euros y la próxima semana llegará a 4», advierte Pulido. En cambio, el Gobierno descartó ayer la posibilidad de «tomar medidas» para regular la situación apuntando que será el mercado el que se «autorregule» en los próximos días.