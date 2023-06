Las empresas canarias ya pueden vender ‘online’ como si estuvieran en la Península

Las empresas canarias ya pueden vender online sus productos y mercancías a los países de la Europa comunitaria como si estuvieran establecidas en la Península. O casi. Hasta ahora, los negocios isleños que se lanzaban al comercio electrónico con los Estados miembros de la Unión Europea (UE) tenían que contratar a una firma que los representara en el territorio comunitario y se encargara de los trámites relacionados con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un tributo que no se aplica en el Archipiélago pero sí en el resto de la UE. Y esto, claro, les suponía un coste extra del que ya no tienen que preocuparse. Al menos no en los envíos de hasta 150 euros, un límite que no se sobrepasa en la mayoría de las transacciones que se cierran online.

Hay que recordar que Canarias cuenta con su propio Régimen Económico y Fiscal (REF), un régimen amparado por las autoridades de la UE y en virtud del cual se aplica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lugar del IVA. De hecho, el IGIC es una especie de hermano pequeño del IVA, ya que grava el mismo hecho imponible –las entregas de bienes y prestaciones de servicios de los empresarios y profesionales– pero a porcentajes más bajos. Por eso el tipo general del IVA es el 21% y el tipo general del IGIC, el 7%. Una menor carga tributaria en favor de un pequeño territorio alejado de la Europa continental que tiene enormes ventajas y algún inconveniente. Uno de estos pequeños inconvenientes es que los envíos del Archipiélago a la Península, y viceversa, tienen que pasar por la aduana, ya que a efectos del IVA, Canarias es una suerte de tercer país, esto es, un país que se rige por otra legislación impositiva. Esto explica por qué los empresarios de la región han tenido que contratar a un representante dentro de la UE –por lo general en la Península– que se encargase de gestionar los trámites del IVA para el mercado europeo. Un representante o mediador que, claro, les pasaba la correspondiente factura por sus servicios, de ahí que se daba la paradoja de que unas determinadas empresas europeas –las canarias– sufrían un coste extra por acceder al mercado comunitario. Esto es lo que ahora ha cambiado. En adelante, de acuerdo con la Ley 13/2023 del pasado 24 de mayo, los negocios de las Islas –una quesería, un artesano, una bodega, un fabricante de pequeños enseres...– ya pueden acogerse al sistema simplificado para liquidar el IVA de los envíos de hasta 150 euros. Es decir, que podrán exportar a la Península y al resto de la UE y luego hacer la correspondiente declaración mensual o trimestral del IVA en las dependencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el Archipiélago. Se acabó eso de tener que contratar servicios de representación y gestión para acceder al mercado comunitario. Y todo ello sin que ni el REF ni las particularidades fiscales de la región se vean en entredicho. La inclusión en la susodicha ley del régimen simplificado para los envíos desde las Islas se logró gracias al trabajo conjunto de la Zona Especial Canaria (ZEC) y el Ministerio de Hacienda, por un lado, y del ICEX y el Ministerio de Industria, por otro.