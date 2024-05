Una reforma para hacer reformas

Entre las múltiples y a menudo interconectadas reformas imprescindibles en Canarias –reformas estructurales y/o estructurantes que requiere el aval de amplias mayorías– está precisamente la de las administraciones públicas, una manía de un servidor desde hace muchos años que suele tomar por asalto esta columna. Hace muy poco alguien me comentaba un estudio –he olvidado el autor, a ver si recupero el dato y lo pongo aquí– que advertía que los cabildos mejor dotados en materia de personal y tecnología –los de Tenerife y Gran Canaria– solo tenían capacidad para tramitar un tercio de los expedientes a los que deben enfrentarse cada año. La administración autonómica está llena de encantadoras sorpresas: licitar una obra o un servicio, desde el inicio del papeleo hasta la adjudicación, lleva entre ocho y doce meses en los casos no desastrosos. Para superar el empantanamiento no basta con fundir y abreviar normativas y simplificar procesos administrativos, sino que es imprescindible un modelo organizativo, técnico y profesional renovado para la administración pública. En definitiva no basta (como demuestran los hechos) ni con ventanillas únicas, ni con facturas electrónicas ni con eliminar el abuso que suponía la cita previa, que el Gobierno autonómico suprimió felizmente.

La relevancia central de la reforma de las administraciones públicas canarias es que las mismas son instrumentos imprescindibles para desarrollar las reformas urgentes en otros ámbitos. Con una administración pública anticuada, anacrónica, lenta, torpe y con un personal envejecido, plantillas erizadas de demandas eternizadas y funcionarios renuentes a cualquier cambio es imposible impulsar políticas transformadoras en lo económico, lo social o lo cultural. Si seguimos con una ley autonómica que regula la función pública desde 1987 es por un conjunto de poderosas –y en general desdichadas– razones o sinrazones. Por ejemplo, que los funcionarios y laborales votan más que la media de otros ámbitos profesionales en Canarias, y suelen ser adversos a cualquier innovación que afecte –en acto o en potencia– a su statu quo. Las organizaciones sindicales son cada vez más débiles en el mercado de trabajo, y en realidad se han resguardado en la administración pública, prácticamente el único espacio donde siguen teniendo peso. Y las organizaciones sindicales, por supuesto, son recias y hasta furibundas defensoras del quietismo casi oriental que prefieren muy mayoritariamente los funcionarios que les votan. Por último están los partidos políticos, que suelen no querer meterse en líos y se muestran incapaces de debatir y consensuar acuerdos.

Y esto es lo decisivo. Porque la reforma de las administraciones públicas (canarias) no resulta un problema prioritariamente técnico, sino básicamente político. Nadie se resigna a ponerle el cascabel reformista a un gato cada vez más inoperativo y más colapsado. A veces la actuación (o la falta de actuación) de una administración local, insular o autonómica se asemeja mucho al sabotaje de un proyecto, de una obra, de una inversión o de una licitación. Es imprescindible reformular la carrera profesional en la administración pública, suavizar razonable el rigor garantista de los procedimientos, reestructurar los equipos, conectar sistemáticamente la labor de los distintos departamentos en tiempo real, aumentar las exigencias (idiomas, programación informática, conocimientos jurídicos y económicos) en las pruebas de acceso, anclar la obligatoriedad de un reciclaje continuo, abrir una colaboración con las universidades canarias para mejorar una oferta docente específica para la entrada en la administración pública, reforzar los requisitos meritocráticos frente a cualquiera otros para ascensos y promoción interna, introducir criterios de productividad y evaluación de los funcionarios que puedan ligarse a su remuneración. Todo este proceso continuo de reformas debió haber empezado hace un cuarto de siglo. Y aquí estamos. Esperando ver pasar el colapso para preguntarnos después qué nos ha pasado.

