Las empresas ‘zombis’ aumentan un 42% en Canarias tras dos años de estímulos

La economía canaria sustenta después de los dos años de pandemia, en los que los estímulos para el tejido económico han estado a la orden del día, a 1.882 empresas zombis. Este tipo de sociedades, consideradas así porque son incapaces de afrontar a través de sus ingresos sus gastos financieros, se han visto incrementadas en un 42% en el Archipiélago desde 2021. La única manera de sobrevivir que tienen este tipo de negocios es seguir adelante refinanciando de forma constante sus deudas y en los últimos dos ejercicios han contado con apoyo extra debido a la moratoria concursal aprobada por el Gobierno central, que tenía el objetivo de dar oxígeno a los negocios que atravesaban enormes dificultades como consecuencia del covid.

Pero, ¿qué son exactamente las empresas zombis? Aunque no existe una definición única se puede considerar que se trata de compañías de más de diez años de antigüedad que no pueden afrontar sus deudas con los ingresos que genera su actividad, al menos durante dos años consecutivos. Son, de hecho, empresas que deberían cerrar porque no son rentables, pero que en cambio sobreviven refinanciando una y otra vez sus deudas. Según un estudio elaborado por el portal especializado Informa D&B, en Canarias existen 1.882 de estas empresas. Una cantidad que en todo el país asciende por encima de las 48.000. Un número que respecto al año pasado se ha visto incrementado en un 1,7%, mientras que si se compara con la cifra identificada en 2021 el alza llega hasta el 21%.

Ayudar a la supervivencia de este tipo de empresas abocadas a la extinción era precisamente uno de los peligros que se advertía durante los peores momentos de la pandemia, cuando salieron al rescate estímulos y ayudas directas para tratar de mantener a buena parte del tejido económico a flote. Que las sociedades zombis –destinadas en principio al cierre– pudieran beneficiarse de ellas para ganar tiempo y de la misma manera rapiñar recursos que podrían haberse destinado a sostener a compañías viables era una de los mayores riesgos.

De hecho, el estudio señala que este conjunto de empresas sigue siendo motivo de preocupación –aunque ya la inmensa mayoría de estímulos empresariales ha ido desapareciendo– porque si no son eficientes mantenerlas activas a través de préstamos bancarios o ayudas públicas «afecta a la productividad general de la economía».

Las empresas zombis se extienden por todos los sectores de actividad, aunque suelen tener un conjunto de características comunes. ¿Cuáles son? Su tamaño reducido es una de las principales. Ocho de cada diez sociedades consideradas zombis son microempresas, es decir, que tienen como máximo diez trabajadores y un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros. Estas son además las empresas mayoritarias en Canarias. Aunque su presencia se reparte por múltiples sectores son más habituales en el de la construcción y actividades inmobiliarias y el comercio. En ellos se encuentra un 28,4% y un 20,3% de ellas. Pero también pueden encontrarse fácilmente entre aquellas que ofrecer servicios empresariales y en las pequeñas industrias.

En el extremo opuesto, la administración pública, que no tiene ninguna compañía en esta situación. Las industrias extractivas pueden decir que apenas el 0,3% de sus empresas esta considerada zombi. Por último, energía, educación y sanidad no llegan al 2%. En hostelería están en esta complicada situación el 7,5%, casi un 5% en la rama de servicios de comidas y bebidas.

La moratoria concursal establecida por el Gobierno expiró en junio del año pasado. Por lo que desde ese momento cualquier empresa que cumpliera los criterios para declararse en concurso de acreedores debía hacerlo cumpliendo la ley. Sin embargo, la situación de las empresas zombis analizadas en este estudio el año pasado poco ha cambiado. De las 47.350 identificadas a nivel nacional en 2022, el 46% se mantiene en la misma situación este año, aunque casi el 48% de ellas no presentó indicadores de sobreendeudamiento. Sin embargo, solo un 6,2% ha cesado su actividad.