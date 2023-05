Es la primera mujer que alcanza el cargo de presidenta del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Santa Cruz de Tenerife. Su reto es convertir al que hoy en día es el sexto colegio más importante de España en referente y centro de apoyo a la profesión.

Concepción Mª Diego Luna es la presidenta del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Santa Cruz de Tenerife. La primera mujer, y la más joven, que alcanza dicho puesto en este Colegio. Obtuvo su titulo de Arquitecta Técnica en la Universidad de La Laguna, teniendo 23 años, y posteriormente cursó el grado en Ingeniería de la Edificación.

Casada y madre de dos hijas, es directora Territorial en Canarias de una consultoría de ámbito nacional, Almar Consulting, donde se encarga de la dirección y coordinación de los trabajos de Project Management, entre otros. Ostenta también el cargo de Consejera Presidente del Consejo de Administración de la Entidad Seguros de Arquitectos Técnicos de Tenerife, Sociedad Limitada Unipersonal. Hablamos con ella sobre su primer año de mandato y los retos a afrontar en una época en la que el mundo de la construcción parece no poder coger aire y enlaza una crisis con otra.

¿Qué objetivos ha cumplido ya o ha puesto en marcha dentro del colegio que pueda destacar?

Mi primer objetivo cumplido es haber llegado a ser presidenta de este Colegio, en el cual tenemos tres delegaciones, en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. No fue fácil. Son muchos años, en lo que siempre han estado presidentes con más experiencia y años que yo, pero tengo que decir que la Junta de Gobierno, que honrosamente presido, en la que siento cómoda y arropada, aparte de contar con compañeros y amigos de hace muchos años, casi todos ellos desde el inicio de nuestros estudios, junto a otros más recientes es una Junta plural y diversa, con muy distintas opiniones, pero siempre siguiendo en la misma línea de trabajo y objetivos, y con dedicación a nuestros colegiados.

«Sigue habiendo obligatoriedad de colegiación para ejercer en nuestra profesión»

Entonces, un segundo objetivo…

En este año, seguimos trabajando mucho y muy duro, ya que los tiempos no son nada fáciles. Con la unificación de los Colegios de la Comunidad Autónoma a través del Consejo Canario de Colegios de la Arquitectura Técnica se han puesto en marcha las oficinas de Rehabilitación en todos los Colegios de la Comunidad Autónoma, tras el acuerdo firmado por el Consejo de Arquitectos de Canarias, la Asociación de Empresarios de Las Palmas y el Consejo Canario de Colegios de la Arquitectura Técnica, con el Gobierno de Canarias, el 14 de septiembre de 2022, y otros, pero hay mucho trabajo por hacer, y tanto yo como mi Junta de Gobierno, estamos en ello, y con la misma ilusión y fuerza que el primer día, para acometer los proyectos que tenemos por delante.

¿Cuántos colegiados tienen y cómo afectan las crisis de la construcción al número de colegiados?

En la actualidad nuestro colegio aproximadamente tiene 1600 colegiados, somos el 6º Colegio más grande de España. Es verdad que se ha ido notando una disminución progresiva de la colegiación, pero muchos siguen de alta colegial por lo que se presume que siguen en activo, al menos los que están de alta, al margen de las medidas que se puedan adoptar para mantener la colegiación en vigor para el ejercicio de la actividad profesional. No obstante, lo anterior, la crisis en tiempos pasados se ha superado con la “reinvención” de la actividad a desarrollar, siendo una Profesión que destaca por su versatilidad y su gran componente de gestión, puede actuar en muchos sectores por su formación, no resulta difícil adaptarse. El mantenimiento, la rehabilitación de edificios y la vivienda siempre necesita inversión por lo que siempre se mantiene actividad, si no al nivel de grandes promociones de obra nueva sí al nivel de reforma mejorando la calidad y el parque de edificaciones existentes.

Pero una de las preocupaciones de todos los colegios es conseguir la colegiación de los profesionales.

Efectivamente. En nuestro caso, hemos centrado nuestros esfuerzos en fomentar la colegiación y su control ya que se ha observado una confusión a raíz de la regulación del visado colegial obligatorio y el visado voluntario, frente a la regulación de la obligatoriedad de la colegiación que se sigue manteniendo sin distinción, y estamos intentando reconducir, en una línea de comunicación y divulgación pero también incentivando la aproximación de los compañeros al Colegio, a través de actividades colegiales, facilitando el acceso a la colegiación con medidas sobre la cuota de incorporación y reincorporación y planteando establecer la precolegiación. También hemos optado por la incentivación de actividades de interés para los colegiados de forma presencial, ya que al digitalizarse los procesos, visados, certificados etc…, la presencia en el Colegio es inferior, por ello, insistimos en fomentar la formación presencial y el fomento de actividades que permitan y propicien la hermandad entre compañeros. Para facilitar el acceso a la profesión subvencionando el primer año de colegiación, gratuito para los compañeros que salen nuevos de la carrera, facilitar el reingreso de los colegiados cuando se dan de baja por distintas situaciones, se ha establecido que no tenga coste el reincorporarse, etc, medidas que ya se han instaurado y que entendemos que también repercutirá en un mejor servicio de colegiados, y en el propio Colegio.

¿Por qué es importante socialmente la fortaleza del Colegio?

Es importante la fortaleza del Colegio porque tiene representación del colectivo y voz como agrupación de colegiados con personalidad jurídica plena para el cumplimiento de sus fines específicos, dentro de su ámbito territorial. Desde que se plantea la fundación de este Colegio, en diciembre de 1941, recientemente hemos celebrado el 80º Aniversario, se vivieron años difíciles en los que el Colegio se sostuvo gracias a compañeros que le dedicaron su apoyo incondicional, y hasta económico, y que fueron quienes pusieron la semilla de lo que es hoy nuestro Colegio, por lo que sigue siendo referente y centro de apoyo a nuestra profesión, y deseamos que así continúe siendo un punto de referencia para todos nosotros, que sin duda alguna, prestigia a nuestra profesión. Además, sigue siendo necesario mantener un referente que se plantee unificar nuestra presencia y representatividad para defender los intereses de la profesión.

Tienen una participación importante en la tramitación de las ayudas de rehabilitación energética.

Sí, es verdad. Otro de los logros es que se puso en funcionamiento la Oficina de Rehabilitación en todos los Colegios de la Comunidad Canaria para la tramitación de los Fondos Next Generation para poder agotar las líneas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del plan de recuperación, transformación y resiliencia y en las que nuestro Colegio, junto a otras profesiones tendremos un papel muy relevante.

¿Qué temas son los que más preocupan hoy en día como colectivo?

Vivimos momentos muy complicados, lo ha hecho el mundo de la construcción en general con las diferentes crisis y ahora la crisis de las materias primas y el incremento de los precios. Por eso es ahora cuando tenemos que ser y estar fuertes, y apoyar decididamente a todos nuestros compañeros, a nuestra profesión; ya que sin acabar de salir de una crisis interminable de nuestro sector, estamos entrando en otra. Nuestra formación y nuestro desarrollo profesional posterior nos impregnan de una serie de habilidades y de conocimientos, que nos llevan a ser capaces de enfrentarnos a muchos retos de distinta índole. Nuestra historia, es la historia de un oficio versátil desde el inicio de sus tiempos. Hoy en día preocupa posicionar la profesión de Arquitectura Técnica en todas sus facetas de desarrollo profesional, a tenor de la evolución de la profesión y que le otorga el Plan de Estudios que se imparte.

¿Cómo se presenta el futuro laboral de los colegiados?

Yo creo que tal y como ya he comentado, la profesión del Aparejador y Arquitecto Técnico, disponer de nuestros servicios, es una garantía de seguridad y tranquilidad, técnicos versátiles, cercanos con todos los agentes del proceso edificatorio, capaces de asumir muchas circunstancias, adopción de decisiones, desde el inicio de éstas hasta la finalización. Somos técnicos en permanente formación y actualización, tanto en materiales, técnicas edificatorias, nuevos instrumentos informáticos, aparataje innovador. Afortunadamente, somos un colectivo muy unido en todos los sentidos, y por supuesto el Colegio es un punto de unión muy importante.

«Somos técnicos versátiles, necesarios y capaces en todo el proceso edificatorio»

Rompió usted un techo de cristal, al ser la primera mujer que alcanza la Presidencia de su Colegio, pero ¿existe aún diferencias entre el tanto por ciento de mujeres colegiadas y el de hombres?

Es cierto que se aprecia el incremento de mujeres que acceden a titulación universitaria. Es muy numeroso el porcentaje de mujeres que acaban los estudios, por ejemplo, este mismo año, el 77% de los alumnos que finalizaron el grado de arquitectura técnica eran mujeres frente a 23% de hombres, una diferencia porcentual de 56%, mayoría de mujeres. Inversamente proporcional, a la diferencia que refleja la realidad actual en número de colegiados, pero esto es debido a que en los años en lo que salían de la carrera muchos compañeros, la mayoría si eran hombres, el poder equiparar ahora, teniendo menos ingresos en la Universidad, es complicado superarlo. En la actualidad somos casi 1.600 compañeros colegiados.

¿Qué se puede hacer para romper ese techo de cristal?

Ese techo, en mi opinión está roto, yo como mujer, nunca he tenido problemas en mi profesión, es cierto que siempre nosotras por desgracia, todo tenemos que demostrarlo más, nos subestiman, pero las empresas y empresarios, que conocen este negocio, saben quiénes valen y quienes no. Pero es cierto que las mujeres en todo, siempre nuestra lucha es constante, para hacernos valer, pero yo personalmente creo que cada vez menos, lo venimos demostrando época tras época.

¿Cuáles son las siguientes metas dentro de su presidencia?

Además de fijar nuestra atención por motivos obvios en las áreas de rehabilitación y eficiencia energética, seguiremos centrando nuestros esfuerzos en fomentar la colegiación, e incentivar la aproximación de los compañeros al Colegio, a través de actividades de interés para los colegiados, facilitando el acceso a la colegiación con medidas sobre la cuota de incorporación y reincorporación. Para fomentar la aproximación al Colegio, pretendemos establecer la “precolegiación” de alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería (EPSI) Sección de Arquitectura Técnica, para así iniciar las relaciones, funcionamiento y ventajas que tiene el estar colegiado, aparte de ser necesario para el ejercicio de la profesión.