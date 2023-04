Con la campaña de la renta a pleno rendimiento, son muchas las personas que se preguntan si están o no obligadas a presentar su declaración. Lo primero que es necesario saber es que solo deben presentar obligatoriamente sus cuentas a Hacienda quienes alcancen unos límites de ingresos, aunque no llegar a ellos no elimina el derecho de hacerlo si el contribuyente lo desea.

En cada campaña de la declaración de la renta, el Estado introduce nuevas medidas fiscales y límites que pueden hacer variar el número de contribuyentes que deben presentar sus datos fiscales de manera obligatoria. Aviso de Hacienda: nuevo cambio en la Declaración de la Renta 2023 Límites de ingresos En la campaña 2022-2023, los límites de ingresos fijados que marcan quiénes están obligados a presentar su declaración son los siguientes: Rendimientos por trabajo superiores a los 22.000 euros brutos anuales de un único pagador

de un único pagador Rendimientos por trabajo superiores a los 14.000 euros brutos anuales de dos o más pagadores. En este caso, se debe haber recibido más de1.500 euros anuales del segundo o los siguientes pagadores.

de dos o más pagadores. En este caso, se debe haber recibido más de1.500 euros anuales del segundo o los siguientes pagadores. Rendimientos íntegros por capital mobiliario o ganancias patrimoniales que superen los 1.600 euros al año . Este punto se toma en cuenta solo sí ese dinero ha estado sometido a retención o ingreso a cuenta.

. Este punto se toma en cuenta solo sí ese dinero ha estado sometido a retención o ingreso a cuenta. Ingresos de rentas inmobiliarias imputadas, subvenciones por compra de viviendas VPO, rendimientos de letras del tesoro y otros títulos de deuda pública...

Beneficiaros del Ingreso Mínimo Vital. Sin obligación Existen dos casos en los que los ciudadanos no están obligados a hacer la declaración de la renta, a pesar de que sus ingresos superen los límites establecidos. Estos son: Pensión por incapacidad permanente absoluta

Pensión por gran invalidez Estas dos pensiones no hay que declararlas en la Renta Sanciones El plazo para presentar la declaración de la renta finaliza el 30 de junio. Las personas que estén obligadas a hacerlo, pero que no las presentes, pueden ser sancionadas, una cuestión que dependerá de si el borrador sale a pagar o a devolver. A devolver. Multa de 100 euros si informa el contribuyente o de 200 euros, si lo detecta Hacienda. En ambos casos, se devolverá al ciudadano el dinero que le corresponda. A pagar. Se impondrán recargos que van de 5 al 20%, dependiendo del tiempo transcurrido, siempre que informe el contribuyente. Sin embargo, si es Hacienda quien detecta que no se ha presentado, la multa irá desde un 50 a un 150% de la cantidad a pagar.