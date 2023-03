València recupera la sede social de Ford en España. Según ha adelantado Cadena Ser y ha podido confirmar este diario, la multinacional trasladará a partir del 1 de enero de 2024 su corazón empresarial en el país desde Alcobendas (Madrid) a la capital del Turia, una decisión con la que se venía especulando desde que el junio pasado la firma del óvalo decidiera que llevaría a cabo la electrificación de su planta de Almussafes en los próximos años para poder producir coches eléctricos. En concreto, está previsto que en 2026 esté ya en funcionamiento la plataforma GE2 con la que se realizarían los primeros vehículos eléctricos puros 100 % de Almussafes.

En un comunicado tras conocerse la noticia, la multinacional destaca que supone restablecer la sede "donde fue originalmente constituida en septiembre de 1973". Eso sí, la marca aclara que "este cambio de domicilio no implicará ningún movimiento de personal o instalaciones, ni tendrá impacto fiscal en la compañía, dado que el domicilio fiscal ha estado siempre ubicado en Valencia".

Pero, ¿qué supone en la práctica este cambio? Pues que la mitad de lo recaudado en un impuesto como el IRPF -el otro 50 % lo recibe el Estado- en las cotizaciones de los altos cargos de Ford pasará de ser para Madrid a ser para la hacienda valenciana. A este impacto económico se añadirían las ganancias derivadas de otros tributos como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados. O lo que es lo mismo, que con cualquier transacción societaria de compraventa de activos, por ejemplo, que realice la empresa tendrá que pagar sus impuestos correspondientes a la Generalitat y no a la Comunidad de Madrid. No obstante, hay que recordar que el impuesto de Sociedades, que es el que graba los beneficios de la multinacional, lo seguirá recaudando el Estado vía Hacienda al no estar trasferido como los otros dos a las autonomías.

Tras PowerCo

Esta medida, además se produce pocos días después de otra situación similar también ligada a la industria. No en vano, el grupo Volkswagen anunció este lunes que trasladaba también de Madrid a València la sede social de PowerCo, su filial de baterías que tendrá actividad con la gigafactoría de Sagunt. Dos gestos de peso en el futuro hacia la electrificación de la automoción en la Comunitat Valenciana.