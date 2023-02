El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), José Miguel Guerrero, que se presentará a la reelección el próximo 29 de marzo, se reunió ayer con el Comité Ejecutivo de Femete que encabezaba su presidente, Alberto Villalobos. Durante el encuentro, el máximo responsable de Confemetal analizó la situación actual de esta organización que agrupa a 78 agrupaciones empresariales (42 territoriales y 36 sectoriales nacionales) que representan un número cercano a las 220.000 empresas, que emplean a más de un millón y medio de trabajadores/as y 320.000 autónomos/as de la industria, el comercio y los servicios vinculados al metal.

Guerrero adelantó que se presentará a la reelección como presidente de Confemetal en las elecciones previstas para el próximo 29 de marzo, para lo que pidió el apoyo de Femete. Al mismo tiempo, presentó algunas de sus líneas estratégicas para los próximos cuatro años: “Poner en marcha un Plan Sectorial de Formación que solucione la escasez de profesionales cualificados que tanto preocupa a nuestras empresas”. De hecho, recordó los cerca de 150.000 empleados que actualmente demandan las industrias vinculadas al metal en diferentes disciplinas como soldadura, electricidad, automoción o tecnología 3D, entre otros, según un estudio reciente de Confemetal.

“También planteamos la necesidad de potenciar el ‘lobby’, ampliando nuestra presencia en el Parlamento Europeo para defender los intereses del metal en las mejores condiciones posibles. Además, queremos crear una mesa de automoción para favorecer la capacidad de negociación con las marcas donde todos los colectivos implicados trabajen en común. Igualmente, queremos poner en marcha una mesa de descarbonización en la que participen todas las partes que se encuentren afectadas”.

Economía circular, software y normativa marítima

Por su parte, el presidente de Femete, Alberto Villalobos, trasladó “el valor especial de la economía circular en Canarias que podría generar materias primas para consumo interno o para exportar a otros mercados como el africano”. A su vez, la presidenta de Asinte (Asociación de Informática y Telecomunicaciones de la provincia tinerfeña), María Luisa de Arcos, mostró su preocupación “por los problemas de abastecimiento de componentes electrónicos, añadido a la insularidad y que la industria del desarrollo de software no se encuentra debidamente reconocida y parece que está en el limbo”, para lo que pidió que se revisen los CNAES y que desde el Gobierno de Canarias y en el marco de nuestro REF se aplique la misma bonificación fiscal que se aplica a los bienes corporales que se producen en Canarias. Posteriormente, el presidente de Atiren-Connavalte (Asociación Provincial de Empresas Auxiliares de Reparación y Construcción Naval de Santa Cruz de Tenerife), Nicolás Quintana, propuso “que se agilice con urgencia el Plan de Ordenación Marítima, una normativa necesaria para que se pueda activar la estrategia de las energías renovables ‘offshore’ en Canarias”.

Sobre Confemetal

Confemetal cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas de actividad al servicio de las empresas del sector del metal. Es la organización de referencia del sector industrial español y su principal portavoz y representante en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE y en la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME.

Asimismo, Confemetal actúa en representación de los intereses de las empresas vinculadas a las industrias del metal ante las administraciones públicas y ante los sindicatos. A nivel internacional, Confemetal forma parte de la organización representativa del sector de ámbito europeo CEEMET -Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries. Entre las principales actividades que representa Confemetal, se encuentran: metalurgia y fundición; ingeniería, montajes, mantenimiento y servicios industriales; fabricación y distribución de equipos y componentes eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones; bienes de equipo; máquinas herramienta; equipos de frío y climatización; montajes y mantenimientos industriales; envases, cierres metálicos y sector auxiliar; mantenimiento e instalación de fontanería, gas y climatización; instalaciones térmicas de edificios; iluminación; distribución y mantenimiento de electrodomésticos; fabricación y mantenimiento de ascensores; fabricantes y distribución de repuestos del automóvil; reparación del automóvil; recuperación y reciclado de residuos, etc.