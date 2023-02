Todo lo que pasó en la cumbre por el 'Fevemocho': lo que se acordó y lo que quedó sin aclarar

Las cercanías de Asturias y Cantabria, tanto las de Renfe como las de ancho métrico (antigua Feve), serán gratuitas hasta que lleguen los nuevos trenes que debe fabricar CAF, que ya no serán 10 sino 17 (y otros 21 para Cantabria). Los primeros llegarán a principios de 2026; los últimos, no se sabe.

Los presidentes del Principado, Adrián Barbón, y Cantabria, Miguel Ángel Revilla, retornaron de Madrid con las manos llenas. Habían echado un órdago a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Esta, que volvió a pedir perdón por el "error injustificable" que retrasará dos años la entrega de nuevas unidades para la red ancho métrico, acabó cediendo a todas las exigencias de los dos dirigentes autonómicos e incluso aumentándolas durante la "cumbre" que los tres mantuvieron en la sede ministerial, en Madrid.

Un acto de contrición en toda regla por el escándalo, aunque no quedaron claras las razones concretas por las que Renfe mantuvo oculta durante dos años una incompatibilidad entre las dimensiones de los trenes y algunos túneles de Feve que impidió iniciar su fabricación. La reunión, que estaba previsto que durara una hora, acabó en el doble de tiempo.

Barbón y Revilla entraron en la sede ministerial sabiendo que la Ministra había aceptado las dimisiones del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y de la secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera. No hicieron valoraciones sobre estos ceses, que, presuntamente, fueron muy diferentes, pues "Pardo de Vera dimitió y a Táboas lo dimitieron". O, dicho de otro modo: "Dimitió cinco minutos antes de que fuera cesado", según señalaron fuentes ministeriales.

La reunión se saldó con un protocolo firmado por la Ministra y los dos presidentes autonómicos. No es un convenio, ni un contrato, y carece, por lo tanto, de validez legal, puesto que es una mera declaración de intenciones de contenido general, que expresan la voluntad de colaborar de los firmantes. Es más, cada colaboración específica que se realice entre las partes, aunque figure en el protocolo, ha de ser regulada mediante convenios específicos o contratos. No obstante, Barbón explicó que para los dos gobiernos regionales era "fundamental un acuerdo político" al que agarrarse en caso de incumplimiento, y que la elaboración de un convenio hubiera llevado "mucho más tiempo, que no teníamos".

¿Qué recoge el protocolo? Nueve compromisos principales. Además de la gratuidad de las cercanías, que será financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado, según reveló la Ministra, el aumento del número de trenes para Feve, de 31 a 38, y que los nuevos convoyes se entregarán según acaben de fabricarse, no a la vez.

Más compromisos de la Ministra: la integración efectiva de Feve en Renfe en la web y en las aplicaciones, la unificación tarifaria y que un mismo billete sirva para ancho convencional y ancho métrico. Transportes estudiará nuevos horarios acordes con las necesidades reales de los usuarios e impulsará la renovación del actual parque de trenes en las dos comunidades autónomas. Además, Raquel Sánchez se comprometió a elaborar un cronograma con todas las obras incluidas en los planes de cercanías de Asturias y Cantabria, que supondrán 1.100 millones de euros de inversión en cada región.

Pero Barbón y Revilla lanzaron otra demanda más en el transcurso de la "cumbre", en la que actuaron "como una sola voz": exigieron el nombramiento de un comisionado que se encargue de velar por el cumplimiento tanto de la fabricación de los 38 futuros trenes y su entrega en los plazos previstos, como de los planes de cercanías. Un comisionado que, además, tendrá "hilo directo" con los dos gobiernos autonómicos, según detalló Barbón. No se ha decidido aún quién ocupará ese cargo, ni tampoco si la elección corresponderá solo al Ministerio o será consensuada entre los tres gobiernos, reveló el presidente asturiano.

"Desde el momento en que tuve conocimiento de este asunto me he dejado la piel para saber lo ocurrido y para solucionar la situación". Fueron las primeras palabras de la Ministra tras su encuentro con Barbón y Revilla. "He pedido disculpas, he reconocido el error y he depurado responsabilidades", añadió.

Acto seguido confirmó las dimisiones de Pardo de Vera y Táboas, a las que aún se podrían añadir más, puesto que está poniéndose aún en marcha la auditoría que encargó para determinar quiénes son todos los responsables de que la fabricación de los trenes encargada a la empresa vasca CAF en junio de 2020 no haya comenzado todavía, y de que durante dos años se haya mantenido oculta esta situación. Porque se escondió incluso a la propia Ministra, que aseguró que se enteró del "Fevemocho" al mismo tiempo que la opinión pública; esto es, por los medios de comunicación, hace solo unos días.

Raquel Sánchez admitió la delicada situación del ancho métrico en Asturias y Cantabria, con un parque móvil cuya edad media "supera los 30 años". De ahí, según explicó, su compromiso para renovar todos los trenes que circulan en la actualidad por la red de Feve, lo que implicará un cambio radical en el servicio de ancho métrico en Asturias, tal y como habían demandado Barbón y Revilla.

Más promesas de la Ministra: los nuevos trenes llegarán "lo antes posible". Ofreció un calendario: el diseño de los futuros convoyes estará listo este verano, lo que permitirá que CAF comience la fabricación de las 38 unidades "a finales de este año o a principios del que viene", aventuró Raquel Sánchez. Y con un objetivo final, el de que las primeras unidades estén listas y sean entregadas a Renfe "en los primeros meses de 2026", señaló la Ministra, que quiso aclarar tres cuestiones sobre el "Fevemocho": "Que no ha existido mala fe, que no se ha malgastado ni un euro de dinero público y que no se provocó una situación irreversible", puesto que los trenes no habían comenzado a ser construidos cuando se detectó el error, en marzo de 2021.

Pero Raquel Sánchez también aprovechó la ocasión para sacar pecho y para arremeter contra el Partido Popular. "Este contratiempo no puede tapar todo lo que estamos haciendo por Cantabria", expresó, para a continuación proclamar que con el actual Gobierno hay "realidades y certezas", mientras que con los del PP hubo "powerpoints y vendedores de humo". "Somos el Gobierno que ha desatascado muchos proyectos que estaban guardados en un cajón. Las obras de Gijón-Laviana son solo el principio", dijo.

La Ministra contrapuso una "descoordinación puntual y reprobable", en referencia al "Fevemocho", al "abandono absoluto al que fue sometida la red de cercanías por el anterior gobierno" del PP, al haber disminuido la inversión "en un 55 por ciento y haberse centrado solo en la alta velocidad". No paró ahí la embestida contra el Gobierno popular, al que acusó de "desidia" y de no haber adquirido ni un solo tren para el ancho métrico desde 2007. Frente a ello, los planes de cercanías de Asturias y Cantabria, cuyo presupuesto "hemos duplicado", destacó.

Barbón salió en defensa de la Ministra: "Ha dado la cara" tras estallar el escándalo, un momento que el Presidente recibió con "estupor, enfado, decepción y cabreo", sobre todo porque se le ocultó durante dos años, tanto a él como a Revilla, que los trenes no habían comenzado a ser fabricados, cuando ambos creían que ya estarían en la fase final de construcción.

El presidente asturiano, que en los últimos días alertaba sobre el daño que haría una posible marcha de Pardo de Vera, a la que calificó de "principal aliada del Noroeste", pasó ayer de puntillas sobre su dimisión: "Es una cuestión interna del Ministerio", se limitó a decir. Tampoco Revilla, que la defendió también públicamente, se pronunció sobre su renuncia: "La Ministra sabrá quiénes son responsables, yo no lo sé", dijo.

Adrián Barbón se felicitó de que los siete nuevos trenes que se añadirán al lote adjudicado en 2020 irán para Asturias, un aspecto que considera "clave", igual que la promesa de renovar todas las unidades que circulan ahora por la red de Feve.

Aclaró que la gratuidad de las cercanías en Asturias y Cantabria se mantendrá "hasta que se entreguen los 38 trenes", y que estos llegarán uno a uno, según se vayan fabricando. Destacó asimismo la creación de la figura del comisionado. Todo ello "no soluciona el problema, pero es una importante mejora para el futuro", añadió.

El contrato adjudicado en 2020, tal y como aclaró Barbón, contemplaba la fabricación de 31 trenes de ancho métrico, pero dejaba la puerta abierta a fabricar siete más si se cumplían una serie de condiciones relacionadas con el plan de cercanías. Pese a que esas exigencias no se han cumplido, el Ministerio encargará también esos siete trenes. Para ello será necesaria una nueva licitación provisional.

Revilla fue mucho más crítico que Barbón, en particular porque no recibió explicación alguna sobre por qué se ocultó durante dos años que no se estaban fabricando los trenes. Este punto desató un rifirrafe entre el presidente cántabro y la Ministra, al eludir esta detallar lo ocurrido. A la pregunta de si considera saldadas las responsabilidades del "Fevemocho" con las dimisiones de Pardo de Vera y Táboas, que se unen a los ceses hace unos días de dos cargos de segunda fila en Renfe y Adif, Revilla declaró: "No soy quien a decirlo".