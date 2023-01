¿Necesitas una lavadora? Tal vez estés pensando en cambiar el lavavajillas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio en el que analiza cuáles son las marcas de electrodomésticos más duraderas que se comercializan.

Comprar un gran electrodoméstico supone para muchas familias un importante desembolso de dinero. Además, hay que mirar bien las medidas, el consumo o cuál se adapta mejor a las necesidades del hogar. Otro de los asuntos que preocupa a los consumidores es su durabilidad. Por este motivo, la OCU ha encuestado a miles de consumidores para calcular cuál es la vida media de lavadoras, neveras, secadoras y lavavajillas.

¿Cuáles son los electrodomésticos más duraderos?

La Organización de Consumidores y Usuarios ha recabado la opinión de más de 68.000 consumidores de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y España. La encuesta no solo preguntaba cuánto tiempo les duró el anterior electrodoméstico, sino también cuáles fueron las averías más frecuentes. De esta manera, la OCU ha logrado realizar un detallado listado con la vida útil de los grandes electrodomésticos. Según dicho análisis, la vida útil de estos electrodomésticos oscila entre los 11 y los 12 años. No obstante, aclara que hay marcas que superan esta media y otras, que no llegan.