Audi Canarias lo ha vuelto a hacer: la firma alemana se consolida, un año más, como la marca líder del mercado premium en Canarias. Audi continúa imbatible y, con este, ya son 14 años seguidos en los que la marca de los cuatro aros consigue el liderazgo en este segmento. Además, lo hace batiendo su propio récord por tercer año consecutivo al alcanzar una cuota de mercado del 36%, la mayor de su historia en Canarias, y la mayor de Audi en toda Europa.

Así, Audi Canarias demuestra que no solo ha sabido mantener su primer puesto en el ranking de marcas premium, sino que ha trabajado para superarse a sí misma. Y lo ha conseguido, incluso en medio de la incertidumbre a la que se ha visto sometido el mercado automovilístico en los últimos meses. ¿Cuál es el secreto? La respuesta la tienen los miles de canarios que, un año más, han decidido ponerse al volante de un Audi y han depositado su confianza y su ilusión en la firma alemana.

En 2022, más de 1.200 vehículos nuevos de Audi se han sumado a las carreteras canarias. Esta ha sido la cifra de matriculaciones que Audi Canarias ha logrado cerrar en los últimos doce meses, que además ha sido superior a la de 2021, demostrando que los best seller de la marca siguen siendo los favoritos de los canarios en todas y cada una de las islas. Y es que Audi Canarias no solo ha conseguido el liderato del mercado premium en Canarias, sino que también encabeza el ranking de ventas a particular en todas las islas del Archipiélago.

Audi Sport sigue batiendo récord en Canarias

Por si fuera poco, Audi Sport sigue ganando adeptos en las Islas Canarias y también logra batir su récord de ventas por tercer año consecutivo. Con una cuota de mercado del 57%, la submarca deportiva de Audi sigue experimentando un sobresaliente crecimiento y eso se ve reflejado en las 25 unidades de altas prestaciones que se han matriculado en Canarias en los últimos doce meses. Así, Audi se posiciona como la marca premium líder en ventas en el segmento de vehículos deportivos de altas prestaciones en Canarias. El auténtico latido Audi Sport está cada vez más presente en las islas, con modelos como el Audi RS 3 Sportback, Audi RS Q3, Audi RS Q8, Audi R8 V10 performance, Audi RS 6 Avant o incluso el RS e-tron GT, un superdeportivo 100% eléctrico con 646 CV de potencia que ya rueda por las carreteras del archipiélago.

El regreso de los grandes eventos presenciales

En 2022 también se produjo el regreso de la tan esperada normalidad después de dos años de pandemia y restricciones. Tras decirle adiós a la mascarilla e ir recuperando poco a poco pequeños gestos como los abrazos y las reuniones multitudinarias, llegó el momento de darle la bienvenida de nuevo a los grandes eventos.

Como no podía ser de otra manera, eso trajo de vuelta las fiestas más esperadas del verano en Canarias: Audi Golf Night, en Gran Canaria, y Amarilla Night, en Tenerife. Ambos eventos tienen un marcado carácter social y benéfico, por lo que los invitados pudieron disfrutar de la mejor música y gastronomía al mismo tiempo que se recaudaban fondos para organizaciones benéficas que ayudan a las familias y los colectivos más desfavorecidos.

Pero esta no es la única causa con la que Audi Canarias está comprometida. La cultura también ocupa un lugar muy importante en la agenda de eventos de la marca, por lo que, en el último año, Audi ha ejercido como patrocinador oficial de algunos de los eventos culturales más importantes del archipiélago, como el festival Santa Catalina Classics, en Gran Canaria, y Fimucité, en Tenerife. Ambos festivales reúnen a grandes y reconocidos artistas internacionales del mundo de la música y el cine, apostando por la cultura y el reconocimiento del talento.

Un año cargado de novedades

A los eventos culturales multitudinarios también se sumó el regreso del Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias (MOVELEC), en el que la marca de los cuatro aros presentó ante el público su nuevo patinete eléctrico Audi Kick Scooter. Se trata del primer modelo de micro movilidad urbana que la firma alemana incorpora a su gama y destaca por su diseño deportivo y elegante, ofreciendo una autonomía de hasta 65 kilómetros con una sola carga.

Otro de los grandes hitos para Audi Canarias en 2022 fue el pionero acuerdo de colaboración firmado entre la marca y Grupo Horizont, que dio como resultado que el Audi Q4 e-tron se convirtiera en el primer VTC 100% eléctrico de Canarias.

Pero lo que, sin duda, supuso un momento muy especial para Audi Canarias fue la presentación en Lanzarote del nuevo modelo 100% eléctrico de la marca, el Audi Q8 e-tron. Este nuevo modelo marca el inicio de una nueva era para Audi y el hecho de que Lanzarote haya sido el lugar elegido para acoger este gran acontecimiento viene a demostrar, una vez más, la confianza que el fabricante alemán tiene depositada en el mercado canario, gracias a los buenos resultados obtenidos en los últimos años.

El nuevo Audi Q8 e-tron impresiona con su concepto de conducción optimizado, aerodinámica mejorada, mayor rendimiento de carga y capacidad de la batería y mayor autonomía, que alcanza hasta los 600 kilómetros en la versión Sportback. Además, los cambios en su diseño exterior, especialmente significativos en la parte delantera del vehículo, le dan a este nuevo SUV insignia una apariencia más fresca, mientras que los cambios en su interior combinan el lujo y el confort en todas sus versiones. En 2022 tuvimos la oportunidad de ver el Audi Q8 e-tron rodar por primera vez en Lanzarote y en 2023 podremos verlo circular por todas las carreteras de Canarias.

En 2023 seguiremos haciendo historia

El Audi Q8 e-tron no es la única novedad que trae el 2023 para la marca. La exposición de Domingo Alonso Lanzarote también estrenará nueva ubicación e instalaciones. La casa de la firma alemana se traslada para ofrecer unas instalaciones renovadas, más amplias y modernas para que todos los amantes de la potencia y la tecnología más vanguardista puedan pasar a conocer los últimos modelos de la marca.

Audi Canarias ha logrado cerrar el 2022 por todo lo alto, pero eso no es motivo para limitar sus objetivos en el nuevo año. Para 2023, la marca de los cuatro aros promete seguir ofreciendo el producto de más alta calidad del mercado, una atención al cliente personalizada y seguir fortaleciendo el vínculo que le une a sus clientes. Sabemos que todo esto no sería posible sin la confianza que los canarios tienen depositada en la marca y, por ello, la marca está profundamente agradecida y comprometida con seguir ofreciéndoles el mejor servicio.