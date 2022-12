Hacienda alerta del timo de la 'no devolución'

Un nuevo timo está haciendo que los ciberdelincuentes se pongan las botas si caemos en el engaño. Por ello, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria están alertando a través de las redes sociales de esta nueva estafa para que no nos pillen y tengamos un buen disgusto. La razón no es otra más que se están haciendo pasar por la Agencia Tributaria para intentar engañar a cotizantes reclamando una devolución de dinero por un supuesto error en nuestra declaración de la Renta.

Así, al estar en las fechas del segundo pago del IRPF cuando nuestra declaración nos ha salido a pagar y la hemos fraccionado, muchos ciberdelincuentes han lanzado varios SMS o a través de correo electrónico donde se puede leer que, lo que le corresponde a la víctima en realidad, es una devolución y no pagar por haber tributado de menos en el anterior ejercicio.

Por eso, conviene estar atento, ser precavido y no clickear en ningún enlace sospechoso.

Estaría genial que la Agencia Tributaria te "calificara" para reembolsarte dinero así por así y solo pinchando un enlace 😒



Y te lo merecerías más que nadie 🙄....



Pero sentimos decírtelo... #noesreal#NOPIQUES es #Phishing pic.twitter.com/3LPwOwVD4N — Policía Nacional (@policia) 11 de noviembre de 2022

La Policía Nacional advierte de la estafa

Ha sido la Policía Nacional quien ha querido actuar y advertir a la población a través de su cuenta oficial de Twitter. En su cuenta explican cómo los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Agencia Tributaria, como si a la víctima le correspondiera una devolución. ¿Qué es lo que hacen para robar nuestros datos? Hay que pinchar en un formulario y rellenarlo.

"Estaría genial que la Agencia Tributaria te 'calificara' para reembolsarte dinero así por así y solo pinchando un enlace", indica con ironía el tuit de la Policía Nacional. Y añade: "Y te lo merecerías más que nadie". "Pero sentimos decírtelo... no es real".

El Cuerpo Nacional de Policía advierte de que se trata de una estafa más englobadas en las del tipo phishing, una de las formas en las que los ciberdelincuentes intentan robar los datos de sus víctimas para, más tarde, acceder a sus datos bancarios.

Este es uno de los posibles textos falsos que te pueden llegar

En el tuit de la Policía Nacional también se puede leer el texto que los ciberdelincuentes están utilizando.

En la fotografía del tuit se puede leer lo siguiente: "*Agencia Tributaria* Te califico para un reembolso de impuestos, con importe de 244,79 euros. Encuentre su formulario en el sitio web". Después, se puede ver el enlace que será la forma en la que, tras hacer clic, a buen seguro que robarán nuestros datos porque se los acabamos de facilitar.

¿Cómo podemos evitar que nos estafen?

Para evitar caer en este tipo de estafas, es recomendable seguir algunas pautas. En primer lugar, si tienes cualquier tipo de sospecha de un mensaje o correo electrónico no debemos ni abrirlo ni hacer clic. En caso de haberlo hecho, no se deben introducir nunca datos personales ni bancarios. Para acceder a nuestra entidad bancaria, lo más seguro es entrar siempre a través de la aplicación oficial de la entidad. No se debe acceder nunca a través de enlaces externos, ahí es donde los ciberdelincuentes aprovechan para suplantar la identidad de la entidad con la que operamos.

Si se usa la aplicación de la entidad, debemos asegurarnos de que la descargamos desde las tiendas oficiales para cada dispositivo, sea Andorid o IOS.

Si aún así vemos alguna operación extraña en nuestra cuenta, debemos eliminar la tarjeta del terminal y pnerse en contacto con nuestra entidad financiera lo antes posible.

Así que ya sabe que si le llega un mensaje de este tipo, póngase en contacto con su entidad bancaria y avise también a la Policía.