Monedas turcas por dos euros. Es el nuevo timo detectado en España por la Guardia Civil después de la proliferación de liras en corriente en el país.

El aviso del Instituto Armado se produjo el pasado domingo a través de su cuenta de Twitter. Denuncian que hay personas que tratan de 'colar' las liras turcas por monedas de 2 euros. Hay que decir que cuentan con un aspecto muy parecido en cuanto al tamaño y el color.

¡¡Ojito!!

Estas son liras turcas

Las pasan por 2 euros por su parecido y realmente valen 0,32 €#Quenotelacuelen pic.twitter.com/B1zyqzWPSD — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 13 de noviembre de 2022

Se trata de una moneda de lira turca, de estructura y color similar a la moneda de dos euros en curso en el contienente. Pero su valor es mucho menor. De hecho, al cambio viene a valer poco más de 30 céntimos, por lo que si se acumulan puede suponer una pérdida más o menos importante de fondos.

Afectados

La publicación de la Guardia Civil se ha inundado de comentarios de usuarios que, además de dar las gracias a la Benémerita, alertan de lo fácil que resulta llevarse esas liras por error.

Algunos de ellos recurren a ejemplos en los que no es posible darse cuenta de que la moneda no es la correcta: "lo malo es cuando te dan 3 o 4 juntas y van en medio", dice uno de ellos que asegura que en su caso se las dieron en "las vueltas de las máquinas expendedoras". "Son iguales", lamenta otro de los comentarios

"Me di cuenta de que me la habían colado cuando intenté sacar un refresco de la máquina y no la aceptaba", explica otro de los afectados .