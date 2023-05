«El fútbol crea campos de esperanza que permiten a los chicos y chicas luchar día a día»

Ofelia de Pablo (@ofeliadepablo) y Javier Zurita (@javier_zurita), responsables del proyecto Fútbol para la esperanza, son los autores de Sharing de Land, documental premiado en el prestigioso Wildscreen Festival, los Óscar del cine medioambiental, y nominado al Amnesty Media Award, entre otros premios. Fotógrafos, documentalistas y periodistas, han recorrido más de 70 países documentando temas sociales, medioambientales y políticos que definen nuestros tiempos. Se les reconoce por una narrativa visual híbrida y han trabajado para medios como The Guardian, National Geographic o The New York Times, además de oenegés y fundaciones como WWF, Ayuda en Acción u Oxfam. En 2011 fundan Hakawatifilm, una productora multimedia independiente dedicada a contar historias que despierten conciencias y a favorecer un cambio social positivo con la que firman Fútbol para la esperanza.