Garitano anuncia que no seguirá en el Tenerife la próxima temporada

Antes de escuchar preguntas en la rueda de prensa previa a la penúltima jornada de Liga, Asier Garitano aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López para confirmar que los partidos ante el Burgos y el Real Valladolid serán los últimos que dirigirá al frente del equipo.

"Solo quería comunicar que estos serán mis dos últimos partidos en el Tenerife", anunció el técnico antes de expresar su agradecimiento al club "por la posibilidad" que le brindó de ocupar el cargo a partir del pasado verano. "Es la decisión correcta", continuó. Siendo más preciso, nombró al presidente y al principal accionista como principales apoyos. Además, opinó que "lo mejor" que tiene el Tenerife "es el aficionado", que ha sido crítico y muy respetuoso". "Le doy las gracias a Paulino por su cercanía, y por encima de todo a José Miguel Garrido, que me transmitió mucha confianza durante todo el año y me dio la oportunidad de entrenar a este equipo", dijo antes de desear que al representativo "le vaya bien".

Aunque en otras declaraciones pudo dar la impresión de haber vivido algo diferente, aclaró que «nunca» se sintió "sentenciado". En esa línea, explicó que Garrido y Paulino le dieron permiso para que confirmara su salida del club –en realidad, termina contrato el 30 de junio– cuando lo creyera oportuno. "Entiendo que alargarlo más, tampoco habría ayudado a nadie. Pensé que este iba a ser el momento adecuado por diferentes circunstancias. Es algo que creo, pienso y me sale de dentro".

Asier confesó que, independientemente de no tener contrato para la próxima temporada, no tenía la intención de continuar. «Después de analizar todas las situaciones, entiendo que no», dijo al ser preguntado por lo que le habría gustado que pasara. "Desde el principio, el club me mostró mucha confianza y me ofreció un contrato medio-largo que rechacé porque entendí que para venir aquí, eso era lo mejor. Luego, durante la temporada me mostraron todavía más confianza y me ofrecieron la renovación, y no quise aceptar. Ahora, viendo cómo ha acabado la Liga, creo que es mejor que el club empiece la próxima campaña con una cara nueva", afirmó el preparador guipuzcoano.

En su balance del curso, destacó el grupo que tuvo a sus órdenes. "Es sensacional", comentó. "El inicio de Liga fue bueno, empezamos con una idea clara de lo que queríamos para poder competir con los mejores, pero luego pasamos un momento, en octubre y noviembre, en el que se produjo una sangría de lesionados, y con eso no te da para estar arriba", resumió Garitano. "La sensación que nos quedó fue que en la segunda vuelta estuvimos muy al límite para poder sacar algo. Pero la temporada fue buena, digna, como me dice un amigo. Hicimos las cosas bien. Demostramos que, con limitaciones, podíamos competir contra cualquiera, tal como se vio en la Copa del Rey", declaró.