Cuando Roberto López la armó en El Sardinero

Roberto López Alcaide vuelve este fin de semana a un escenario donde triunfó a lo grande. Le trae recuerdos felices. El Sardinero, donde marcó un golazo con efectos catastróficos para el Racing, que hincó la rodilla en su propio feudo, se hundió aquel día en las catacumbas de la clasificación y optó por despedir a su entrenador a la mañana siguiente. Pasó como un ciclón el mediapunta maño, indiscutido para Joseba Etxeberria, entonces técnico del Mirandés, donde Roberto jugaba cedido como ahora en el Tenerife.

Fue en un disparo lejano -marca de la casa- que se coló cerca del poste izquierdo del guardameta. Un golazo, reseñaron las crónicas que se escribieron en el duelo entre vecinos, que para el Mirandés fue revitalizante y para el Racing, un horror. Ahora, López regresa con las mismas intenciones. «Estamos ahora en una buena dinámica, muy centrados en lo que tenemos que hacer. Tenemos que explotar nuestras cualidades, creo que el grupo está trabajando bien y creyendo en las ideas del míster», verbaliza el aragonés, uno de los más firmes defensores del fútbol y el estilo de Asier en todas sus manifestaciones públicas.

«Yo venía con una idea clara. Quería explotar mis virtudes en un club grande de Segunda División que también ha estado en Primera. Venía para hacer las cosas bien y en eso estamos. Hemos consolidado un grupo que ya estaba hecho, con jugadores muy experimentados. Creía que podía ser una buena plaza para mí, y lo está siendo», dice sobre el Tenerife. Sin querer hablar aún de la sexta plaza como un objetivo real, dice desde su experiencia en la categoría «que todos saben cómo es esta Segunda».

«Aquí te relajas un poco y te metes abajo. Nosotros vamos a pelear para estar ahí, pero tenemos que centrarnos solo en el Racing, al que consideramos rival directo para nosotros, a ver qué tal se da», sugiere. En cuanto al cuadro cántabro, lo sigue mucho: «Me gusta, es un equipo alegre y que juega bien. Además se siente cómodo sin balón porque tampoco les importa que tenga la posesión el equipo contrario Tienen gente de calidad, jugadores rápidos, con una idea clara. Saben a lo que juegan», define.

Desde las referencias videográficas y el seguimiento que ha podido hacer del Racing, el atacante blanquiazul subraya a un futbolista por encima de los demás. «Íñigo Vicente tiene unas cualidades envidiables. Es muy inteligente y sabe interpretar muy bien el juego. Es determinante, pero hay otros. Luego también conozco a Aldasoro, que es uno de los jugadores más completos que tiene el Racing. Tiene una muy buena condición de balón», apunta, si bien éste último podría causar baja para el duelo del domingo.

López llegará a Cantabria con la intención de repetir faena. «¿Qué espero del partido? El Racing tiene diferentes registros, como así ya ha demostrado. Te puede dar el balón y buscarte las transiciones; pero también ser protagonista en un Sardinero a reventar. Yo lo he vivido en Segunda División y es uno de los ambientes donde más fuerte se vive el fútbol. Es un campazo y vamos a vivir una atmósfera muy hostil. Será un partido complicado pero buscaremos nuestras armas para poder contrarrestarles», responde.

Para López, «esos ambientes también hacen que te crezcas» porque motivan al futbolista. «La gente te mete mucho más en el partido y te hace estar más concentrado. Ya vi el recibimiento contra el Leganés, o el mismo duelo Racing-Mirandés del año pasado; y sé que se prevé algo grande también para este domingo», relata. Muy curtido en Segunda, donde cumple su segundo año consecutivo casi con pleno de minutos (antes con Joseba, ahora con Asier), rechaza hablar con claridad de su futuro profesional y de la opción de continuar en la categoría de plata, que en todo tampoco descarta.

«Tengo contrato con la Real Sociedad y no sabemos bien lo que pueda pasar. Estoy centrado en el Tenerife. En caso de ascenso es verdad que seguiré, seguro. Si no se diese el ascenso, volvería a la Real a ver qué sucede», sugiere un Roberto al que ya temen en El Sardinero. Se conforman en Santander con que no la líe tanto como el año pasado. Un golazo suyo en los Campos de Sport... y el proyecto cántabro casi salta por los aires.