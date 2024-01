García Pimienta sabe de la importancia moral del derbi de esta noche frente al CD Tenerife y el entrenador de la UD Las Palmas no se ha guardado ninguna bala en casa. El entrenador amarillo completó su convocatoria con todos los jugadores de la primera plantilla a excepción de los lesionados Eric Curbelo y Daley Sinkgraven, aquejado de gripe en las últimas horas.

De esta forma, Marvin Park o Munir El Haddadi, que eran duda por sus problemas físicos, estarán presentes en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de esta noche a las 21.00 horas en el Heliodoro Rodríguez López. Al igual que Álvaro Lemos, ya recuperado de su lesión.

Quien también viajó con la expedición amarilla fue Fabio González, que estará presente en el feudo chicharrero, aunque con la intención de hacer piña con el vestuario insular puesto que no está apto para competir al igual que tampoco se le ha activado la ficha profesional.

Ausencias en el Tenerife

En cuanto a la convocatoria del CD Tenerife, la gran novedad es que Elady Zorilla no está en la nómina de elegidos por Asier Garitano para jugar el derbi, al igual que Mo Dauda, Pablo Hernández y Waldo.

Tampoco ha llegado el transfer de Álvaro Jiménez por parte del Tractor de la liga del golfo pérsico, por lo que el ex de la Unión Deportiva la pasada temporada no podrá enfrentarse a sus ex compañeros esta noche.