Duelo monumental, sobre todo para los futbolistas canarios. Ángel, Teto, Kirian, Moleiro, Belza, Alassan, Juanma Herzog... Esta vez habrá nutrida representación patria en los representativo de las dos orillas, falta por ver en qué medida con protagonismo en las alineaciones. Y pese a todas las connotaciones extraordinarias (que el clásico sea copero, que en Las Palmas aún esté reciente el titánico esfuerzo contra el Barcelona...), la motivación «será máxima». Así lo cree Borja Bethencourt, antes futbolista de cantera y ahora entrenador de base, voz cualificada para calibrar el clásico de mañana porque él creció junto a muchos de sus protagonistas.

No hace muchos años de la etapa en la que el excentral del B se enfrentaba a Moleiro o coincidía con Teto, por poner solo un par de ejemplos. Borja los conoce, sabe cómo respiran y además explica a la perfección cuáles pueden ser sus sensaciones en el día previo. Y también da las suyas. «Para el aficionado neutral va a ser increíble pero para nosotros, un partido cardíaco. No creo que haya prórroga y estoy convencido de que el Tenerife tendrá opciones reales de ganar», es su diagnosis.

«Sí es verdad lo que ha dicho el míster (Asier), que hay jugadores peninsulares que sienten los colores como los de aquí;pero si alguien conoce la historia de los derbis y los han vivido desde la cantera son los futbolistas canarios», reseña Bethencourt, quien no disimula que en la caseta «se motivaban el doble»cuando el partido que se aproximaba en el calendario era contra el acérrimo rival. Aunque fuese entre filiales. Además, recuerda que hay nombres de los que ha apenas se ha hablado durante la semana y que, por ser un duelo copero, también pueden hallar mañana su margen para lucir y ser decisivos: «Jesús Belza ha estado en las dos canteras y lo vivirá distinto al resto. No he oído a nadie mencionar siquiera a Alassan, pero ojito con él. Y qué decirte de Ángel, que seguro lleva muchos años esperando un momento como éste».

Su cercanía y amistad con muchos de los jugadores que mañana se enfundarán la blanquiazul hace privilegiado su testimonio sobre la semana previa. «Me cuentan que los de fuera se preguntan cómo y qué significa un derbi desde que aterrizan en el proyecto, y los nuestros, los de casa, te aseguro que están motivados», afirma. Especialmente feliz se manifiesta Borja cuando se le pregunta por Teto, que ha vivido un calvario –por las críticas– hasta que se ha reencontrado con su mejor versión y nivel.

«Para Teto va a ser especial. Porque es a partido único, eliminatorio, pero también porque puede ser un estímulo definitivo para él y un inmejorable regalo de Reyes. Espero que tenga protagonismo con el gol en esta oportunidad», desea en voz alta Bethencourt, que sitúa a Ángel Rodríguez en otra dimensión, llamado a tener un rol determinante. «Es nuestro nueve, es la experiencia. Ha disputado un sinfín de partidos en Primera y Segunda, pero esto le pone. Va a rendir y va a estar a lo que se espera de él contra la Unión Deportiva», aduce.

«Si vamos al perfil futbolístico, creo que los dos pueden ser piezas definitivas. Teto puede aportar sus apariciones entre líneas, repartir a banda y ofrecer su segunda llegada, que conviene recordar que todos los goles que mete son desde fuera del área o llegando desde ahí, sorprendiendo a las defensas. Y por parte de Ángel, cierto es que Las Palmas recibe poco, pero es que él llega con la flecha para arriba. Si la tiene dentro del área, la va a meter. Le va a salir la sangre chicharrera y va a tener una extramotivación en el derbi de esta noche», avisa el que fue central del B y ahora ejerce como comentarista radiofónico.

Los amarillos

Más dudas tiene Borja sobre el papel que hoy conferirá Xavi García Pimienta a los tinerfeños más sobresalientes del proyecto de Las Palmas. Jugaron el jueves, aún están reponiéndose «del esfuerzo grande»que supone medirse al FCBarcelona –con toda la sobreexcitación que un duelo así supone– y lo normal es que su técnico quiera dosificar y repartir los esfuerzos. «Pero si juegan, ojo con ellos», advierte.

«A mí Kirian me encanta. Ha sido un superclase siempre. Cuando más me llamó la atención fue en la promoción contra el Tenerife, aunque perdieran. El partido que hace aquí me pareció un espectáculo. Es un jugador presuntamente de contención pero tiene mucha llegada. Se ha visto en su capacidad para la asistencia. Es un todoterreno y será clave si juega, que no lo sabemos», plantea Borja. Yañade: «Ojo a sus estadísticas. Es uno de los jugadores que menos pelotas pierde y más recupera en toda la Primera División. Eso son palabras mayores».

«En cuanto a Moleiro, ya he oído declaraciones suyas en el sentido de no querer perderse este tipo de partidos. La extramotivación ha tenido mucho que ver en su recuperación en tiempo récord», expone. No en vano, hace dos semanas parecía plenamente descartado y el jueves fue «un notición» que Pimienta le diese galones de titular en la contienda contra el FC Barcelona. «Alberto siempre ha contado públicamente que cuando vuelve al Heliodoro, se recuerda viendo partidos del Tenerife con su familia en la grada de Tribuna. Esa debe de ser una sensación bonita», describe.

Y en cuanto a lo futbolístico, no tiene dudas. Será un incordio si juega. «Tiene una arrancada potente, buen toque de balón y el cuero lo lleva pegado al pie. Si les dejamos hacer su partido, lo tendremos complicado. Pero una de las claves es estar muy encima de los jugadores determinantes de Las Palmas; no dejarles pensar, no dejarles hacer», explica el de Adeje, que ha viajado del campo de juego a otras facetas relacionadas con el fútbol.

Su última reflexión tiene que ver con el liderazgo. «En las semanas de derbi se habla siempre de hombres como Suso, Cristo o el mismo Oltra, que decía que no había que pasarse de frenada ni quedarse cortos en cuanto a intensidad o activación. Creo que el ADN tinerfeñista está más que garantizado. En LasPalmas hay gente como Álex Suárez que se motiva y se crece en estos duelos, pero en nuestra parte Ángel puede ejercer de líder perfectamente. Va a ser el primer derbi que juegue en esta etapa y viene con ganas acumuladas después de tanto tiempo sin jugar en Canarias». Voz cualificada, testimonio de quilates.