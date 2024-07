Alejandro Morales Mansito: "La visita de la selección devuelve a Tenerife al plano internacional"

Después de dos años como presidente de la Federación de Fútbol de Tenerife, Alejandro Morales Mansito reconoce que todavía tiene mucho trabajo por delante y toma nota de los errores cometidos para poder corregirlos. Su gestión, la del equipo que dirige, ha propiciado que la selección femenina haya visitado la Isla y que la masculina lo vaya a hacer en noviembre.

La presencia de la selección masculina absoluta en Tenerife ya es oficial: el 18 de noviembre, partido contra Suiza en el Heliodoro. Fue un objetivo que se marcó hace dos años, cuando se estrenó como presidente de la Federación Tinerfeña. ¿Esperaba cumplirlo tan pronto?

Es un hito para Tenerife y para Canarias. Es un éxito de todos. Cuando entramos hace dos años, nos encontramos una Federación de otro siglo. Tuvimos que poner piedra sobre piedra y transformarla. Entre nuestros planes estaba potenciar el fútbol femenino, restablecer las relaciones con Madrid, traer grandes eventos a Tenerife porque hacía años que no venían las selecciones y no sabíamos por qué... Este último fue un reto de primer nivel. Entendíamos que nuestra sociedad y los clubes de Tenerife merecían ver en la Isla a las mejores figuras. El 4 de junio pudimos ver a la campeona del Mundial femenino, que no sabemos cuándo va a volver, y en noviembre tendremos a la campeona de la Eurocopa masculina. Eso es algo muy importante. Nos devuelve al plano internacional.

¿Cómo se consigue traer a una selección que acaba de conquistar la Eurocopa? ¿Es solo cuestión deinsistencia?

Es un trabajo de equipo. Yo soy la cabeza visible, pero hay una Federación, una junta directiva... En realidad, estábamos convencidos de que sí podíamos traer a las selecciones absolutas a la Isla. Pero no fue fácil. La gente puede pensar que por ser vicepresidente de la Española, tengo una varita mágica y me dan lo que pido. Y no es así. Para organizar un partido de la selección hay que trabajar mucho tiempo, insistir, convencer...

¿La referencia del España-Dinamarca femenino jugado el 4 de junio en el Rodríguez López sirvió para allanar el camino?

Nos ayudó mucho el resultado de la organización y la respuesta del público. Con todo eso, más la insistencia de la Federación Tinerfeña y la ayuda de las instituciones, hemos podido lograrlo. Ese partido fue muy importante. El informe UEFAfue positivo, las jugadoras se fueron encantadas... Les gustó mucho el apoyo que recibieron. En ese sentido, también vino bien el resultado (3-2), cómo se produjo, el hecho de conseguir la clasificación para la Eurocopa... El público empujó sin parar y las futbolistas se sintieron muy valoradas. El presidente –Pedro Rocha– fue testigo de todo y comprobó que somos una Federación que trabaja y que asume los retos. Lo que se está logrando es un premio merecido para todo el fútbol tinerfeño y para nuestra sociedad.

En ese partido no se pudieron ocupar todas las butacas del estadio. ¿Cuál fue el motivo?

Vendimos todo lo que estaba disponible, pero el estadio no tenía numerados los asientos. Y cuando es así, UEFA retira un 10 por ciento de cada grada. Asistieron 18.000 espectadores y el estadio tiene capacidad para unos 22.000. Se vendieron todas las entradas. Pero tuvimos peticiones para ocupar 35.000 localidades. Habríamos llenado ese aforo. Supongo que esa cuestión se solucionará de cara al partido de la selección masculina. Lo importante es que más de 22.000 espectadores puedan ver de cerca a sus ídolos, jugadores que acaban de proclamarse campeones de Europa.

¿De quién depende que estén las butacas numeradas?

De LaLiga y del Tenerife, pero ya está solucionado.No habrá ningún problema en noviembre.

¿Fue rentable el España-Dinamarca del 4 de junio?

En el económico, sí. Fue muy rentable para la ciudad, para la Isla... Nos situamos donde la sociedad canaria merece estar.

¿Cuánto cuesta un partido de la selección masculina?

La masculina tiene un canon de 300.000 euros, pero esa cantidad se negocia. La femenina también tiene su canon, y cuando vino, la Real Federación Española de Fútbol asumió prácticamente todos los gastos de billetes, alojamiento, organización... Es algo que la Tinerfeña negoció con la Española. Conseguimos no perder dinero, que no costara casi nada. Y tuvimos a las mejores aquí. Ahora habrá que negociar con la Española qué parte le toca a cada uno. Pero lo importante es que será un evento muy rentable para Tenerife y para Canarias. Queremos tener a nuestra Isla en el foco y que todo el mundo nos vea, no solo con el fútbol o por tener a los campeones de Europa en el Heliodoro, también con conciertos...Hay que tener en cuenta que el caché de la selección masculina va aumentar bastante por su éxito en la Eurocopa, pero nosotros tuvimos la ventaja de haber negociado antes.

¿Ya le han pedido entradas? ¿Cuándo saldrán a la venta?

Ya me ha llegado una avalancha. Con un mes o 15 días de antelación saldrán a la venta en el portal de ticketing de la RFEF.

Estamos hablando de la campeona de Europa y de una selección que alcanzó ese éxito con dos tinerfeños, Pedri y Ayoze. Mejor cartel, casi imposible.

Ha coincidido todo. Pero veníamos trabajando en ello desde hacía tiempo. En realidad, habíamos pensado en traer a la selección en 2025, cuando terminen las obras de reforma del estadio, pero nos planteamos apostar por el España-Suiza de noviembre. Pensé que igual podía sonar la campana y lo lográbamos. Sabíamos que la selección iba a ir a la Eurocopa con opciones de ser campeona, pero no la certeza de que la iba a ganar. Ha sido una gran suerte. Y me alegro por toda la afición de Tenerife y de Canarias. Va a poder ver a los campeones de Europa en vivo.

Usted ejerció de jefe de expedición de la selección española en Alemania. Estuvo 45 días fuera de la Isla. ¿Qué se ha encontrado al regresar a Tenerife?

Llegué el martes por la mañana de Alemania. Y he visto a muchas personas con la camiseta de la selección. Me consta que nos ha felicitado mucha gente. Estando en Alemania perdíamos la percepción de lo que estaba pasando en España. Nos comentaban y nos decían, pero no sabíamos con exactitud qué repercusión estaba teniendo la Eurocopa. Nos dimos cuenta cuando aterrizamos en Barajas. Había mucha gente esperando. Y en la fiesta del lunes, también. Me contaron que en Tenerife colocaron pantallas gigantes para seguir la final y que la gente estaba muy enganchada. Pero nos impresionó la llegada aMadrid. Fue algo enorme y no lo olvidaremos.

Se suele decir que triunfos como el de la selección española se aprecian más con el paso del tiempo. ¿Se lo termina de creer una semana después?

Todavía estoy asimilando lo sucedido. Me pongo a pensar y recuerdo el momento en que Rocha me pidió que fuera a la Eurocopa como jefe de expedición. Eso fue dos meses antes. Me lo pensé. Y le dije que sí. Me vi dentro, pasamos a cuartos, a semifinales, a la final, ganamos... Pero todavía estoy asimilando que la selección consiguiera algo tan grande y que yo pudiera participar. Me quedo con el movimiento que se ha producido en la sociedad, la unidad que se ha percibido. Eso es muy valioso.

Entre la anterior Eurocopa ganada y la de Alemania, pasaron 12 años. Había generaciones que no lo habían disfrutado.

Y diría más. Hay otros factores añadidos: cómo fue el camino, la unidad de una selección formada por gente joven de diferentes estratos sociales, el juego realizado, los resultados ante selecciones que han sido campeonas del Mundo –Italia, Alemania, Francia, Inglaterra–... Nuestro recorrido fue el más difícil de todos, y no me refiero solo a esta Eurocopa, sino a otras competiciones de este nivel. Y se ganó con autoridad, con buen juego, con alegría... Se ganó como un equipo. Eso fue algo primordial para enganchar a todo el país.

¿Qué percibía de las delegaciones de otros países? ¿Hubo un reconocimiento unánime, la sensación de triunfo merecido?

En general, todo el mundo lo comentaba. Se lo escuchabas a los corresponsales de prensa de los demás países. Afirmaban que España había sido una brillante y justa ganadora, sobre todo por su juego, por su apuesta ofensiva, por la fortaleza de su equipo... Y tuvimos el colofón de ganar, porque la suerte también influye. Pero la selección hizo una gran final.

Háblenos de su papel en esta Eurocopa. ¿Qué hacía Morales Mansito en la concentración?

Era el máximo responsable de la RFEF en la expedición si no estaba el presidente. Pedro Rocha iba y venía. Yo asistía a los entrenamientos, a las ruedas de prensa, a encuentros con autoridades de la zona... No paraba en todo el día, siempre había algo que hacer. Había muchas personas que querían estar con la selección y el responsable de la RFEF tenía que estar ahí. Fueron 45 días conviviendo con un grupo humano inmejorable. Los jugadores, los técnicos, el personal de material, los médicos y fisios... Ni el menor problema.

Supongo que tuvo la oportunidad de conocer a fondo a los jugadores, a Yamal, a Nico...

Sí. Estuvimos muchos días juntos. Compartíamos comedor, íbamos a los entrenamientos...Ellos son como cualquier chico de su edad: normales y corrientes. Gastan las mismas bromas. No tienen nada en especial. La única diferencia es que son grandes futbolistas. De resto, como cualquiera de su edad que podamos ver por la calle.

Se valoró mucho la decisión de Pedri y Ayoze de permanecer en la concentración a pesar de las lesiones que sufrieron.

Fue una decisión suya y el grupo lo agradeció mucho. Pedri estaba siendo un pilar importante y Ayoze hizo diabluras en el campo cuando salió ante Italia. Los dos están muy valorados por los técnicos y por el grupo. Estando lesionados, siguieron aportando cosas.

Pedri González, Alejandro Morales y Ayoze Pérez. / RFEF

¿Y qué podría decir de Luis de la Fuente? En su momento generó algunas dudas, pero ahora parece el seleccionador ideal.

A los que conocemos a Luis de la Fuente, que lleva once años trabajando en la casa, no nos ha sorprendido. Desde el primer día de concentración nos dijo que teníamos a los mejores jugadores y que podíamos ser campeones de Europa. Estaba convencido de ello, entre otras cosas porque conocía muy bien a todos estos jugadores por haberlos entrenado en las categorías inferiores de la selección. Los que están descubriendo ahora a Luis de la Fuente son los que no le conocían. Es lo que ves, un persona humilde, trabajadora, con las ideas claras... Y tiene algo muy importante: el concepto de equipo. Nos decía que todos habíamos sido campeones de Europa, desde los encargados del material hasta los futbolistas. Eso indica qué tipo de persona es, independientemente de sus aptitudes como técnico. Ahora está recibiendo un reconocimiento que ya tenía por parte de los que le conocíamos.

No cambia con los elogios.

Es lo que se ha visto, tal como se ha mostrado en las entrevistas. No ha cambiado ni lo hará.

¿Dónde veía los partidos?

En el palco, como representante de laFederación Española.

¿Qué imagen le quedó grabada para siempre?

La primera imagen que me viene es la del gol de Mikel Merino en la eliminatoria de cuartos de final ante Alemania. En esa segunda parte sufrimos más que nunca. Nos empataron en el minuto 88, fuimos a la prórroga y pensé que nos iban a comer vivos. Pero la selección salió muy enchufada y ese gol en el minuto 119 fue una explosión. Y claro, también me quedo con el tanto de Oyarzabal en la final. Son mis dos momentos.

El destino quiso que, dos actores secundarios como Merino y Mikel Oyarzabal salieran como héroes de la Eurocopa.

Sí, pero viendo cómo entrenaban, te dabas cuenta de que cualquiera podía ser titular. Se dejaban la piel y notabas su calidad. El gran acierto fue tener a esos 26 jugadores. Cualquiera podría desempeñar el papel de defender la camiseta igual que los demás.

¿Le daría el Balón de Oro a alguno de los campeones?

Rodri es el mejor del mundo en su posición. Ojalá le den el Balón de Oro. Y digo lo mismo de Carvajal. Pero entró Zubimendi por Rodri en la segunda mitad de la final y realizó un gran papel después de haber jugado poco en otros partidos. Eso es muy complicado.

Tendrá un montón de anécdotas. ¿Se le ocurre alguna?

Sí, muchas, pero son más íntimas, del grupo. No se pueden contar. Y todas son positivas. Los que habían vivido otros grandes torneos de la selección, destacaban que el grupo humano fue genial.

¿Cómo fue la convivencia con los medios de comunicación?

Buena. Los periodistas también ayudaron mucho. Para ellos también ha sido un orgullo. Nos empujaron para ganar la Eurocopa. Yno tuvimos ningún problema.

Aterricemos en el contexto local. ¿Qué previsiones tiene la Tinerfeña?¿En qué debe mejorar durante el nuevo curso?

Después de la pandemia se crearon grupos numerarios y nadie bajaba de categoría. La competición era un desastre. En dos años hemos logrado volver al precovid, tener un solo grupo de Preferente, que no va a envidiar nada a la Tercera División. Regularizamos la Primera y la Segunda, avanzaremos en el fútbol femenino... En la asamblea aprobaremos todas las fechas de inicio y finalización para tener más ordenadas las competiciones. En cuanto a las selecciones autonómicas, hemos dado un salto importante: ya no quieren a Canarias como rival en sus grupos. Es algo que debemos potenciar. Y mejorar las infraestructuras de laFederación, que son antiguas. Todavía nos queda mucho.

¿Qué tienen previsto en el complejo de El Mundialito?

Darle un cambio. Queremos reformar El Mundialito, adecentarlo para el Tenerife y para los equipos que juegan ahí. La intención es que la Federación se traslade ahí con el tiempo y hacer una mini ciudad deportiva para la propia Federación, para acoger a las selecciones autonómicas. Costará tiempo y dinero, pero contamos con las instituciones. Sabemos que el Cabildo y el Ayuntamiento nos apoyan. Será a largo plazo.

El Mundialito no será subsede del Mundial de 2030, pero sí la Ciudad Deportiva. ¿Qué valor le da a esta designación?

Convertir a Tenerife en subsede del Mundial 2030 es otro hito para la Isla y para Canarias que puede suponer, sin duda, una gran inyección económica y repercusión internacional. Estamos muy contentos por esta magnífica noticia. La FIFT inició las correspondientes gestiones el año pasado y desde el primer momento supimos que Tenerife tenía mucho potencial para formar parte del Mundial de fútbol como subsede por su planta alojativa, por sus conexiones aéreas y por contar con una instalación como la Ciudad Deportiva del CD Tenerife. Cualquier selección que participe, podrá venir a Tenerife a preparar el Mundial o convertir a la Isla en su sede fija de hospedaje y de entrenamiento durante el campeonato.

¿Cómo analiza la situación en que queda la Federación Española tras la inhabilitación del TADa Pedro Rocha y la petición de la cautelar del presidente?

Es el presidente que ha estabilizado la RFEF. Ha unido todas las estructuras. Es injusto lo que se está haciendo con él. Todo el fútbol apoya a Rocha. Somos optimistas y creemos que nos van a dar la razón, pero simplemente porque lo ha hecho bien, porque ha unido y porque lo merece.