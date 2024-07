Sasu Salin: "En el CB Canarias estaba como en casa, pero esto es 'business' y no he podido continuar"

Después de cinco temporadas Sasu Salin no seguirá vistiendo de aurinegro. Un lustro en el que el finés no solo fue referente en el juego exterior del conjunto lagunero, sino que además, y gracias a su talante, se ganó el aprecio y el cariño del vestuario y de la afición canarista. En sus vacaciones el escolta de Helsinki repasa su estancia en la Isla y habla en clave de futuro.

Se acaba una etapa de cinco años en Tenerife. ¿Con qué sensaciones?

Evidentemente es una pena que no vaya a continuar porque tanto mi familia como yo estuvimos muy cómodos en la Isla. Nos sentimos como en casa y por eso es una pena. Pero esto es business, y ahora llegarán nuevas oportunidades en una nueva ciudad y un nuevo club.

Entiendo entonces que le hubiera gustado seguir en el CB Canarias...

Claro que sí. Es un buen equipo y un buen sitio donde jugar, por lo que no hubiera sido ningún problema continuar. Pero es como es, y esta vez no ha podido ser...

¿Con qué momento se queda de estos cinco años?

Me quedo solo con buenos momentos, como cuando ganamos la Champions League. No puedo quedarme con uno solo, pero siempre con los positivos. Soy una persona hiperpositiva y me quedo con ellos.

No fueron pocos esos buenos momentos...

No, claro que no. Jugamos muy bien en la Champions prácticamente todos los años, la Intercontinental que ganamos, llegar a la final de la Copa del Rey aunque fuera una pena que no la lográramos ganar. Son muchos buenos recuerdos por lo que estoy muy feliz por estos cinco años... pero la vida continúa...

¿Qué es lo que más echará de menos de la Isla?

A mis compañeros. A Marce, a Gio, a Aaron, a Bruno... Todos los chicos con los que jugué. También mi hija nació allí y mis dos niños solo han vivido en Tenerife... La Isla, la gente... Es un buen sitio.

¿El equipo pierde a la sonrisa y al animador del vestuario?

[Risas] No, no, no. Es verdad que tengo ese carácter que siempre es positivo y me gusta que los que están alrededor de mí se encuentren bien y con comodidad, pero en el vestuario se queda gente que es igual de positivo. Que no continúe no será un problema.

Pero sí es evidente que usted era el que más bromas gastaba...

Algunas sí, cierto. Pero Aaron, por ejemplo, también es bastante bromista.

De golpe el CB Canarias deja de tener a los que probablemente hayan sido sus dos mejores tiradores en los últimos años: Kyle Guy y usted. ¿Será complicado reemplazarles?

Supongo que no será sencillo. Kyle es un jugador extraordinario, y fue increíble cómo jugó esos meses con el equipo. En mi caso es cierto que en la última temporada no estuve jugando ni como yo deseaba, ni como quería el equipo. Pero antes pienso que sí; siempre estuve tirando bien y ayudando. De todas formas ahora se han hecho buenos fichajes, aunque salvo Willis, los otros como Costa, Kramer, Scrubb... no son del estilo de Kyle ni del mío.

¿Por qué esa mala racha del último año?

No lo sé. Quizá me encontré algo cansado tras la Copa del Mundo en Japón, pero eso solo debió influir en los primeros meses de la temporada. Ya después, cuando las cosas no fueron bien, pudo ser por varias razones, como algo de falta de confianza o pequeñas lesiones. Pero no creo que haya un motivo exacto.

¿Pudo pagar el no parar prácticamente nunca durante casi dos años?

Es verdad que durante mucho tiempo, hasta que me lesiono contra Manresa en abril de 2023, no me pierdo ningún partido, ni de club ni de selección. Fue algo físico sí, también algo de mala suerte, quizá cambió un poco el juego y Txus empezó a querer algo más de uno contra uno. Ese no es mi mejor tipo de juego, y además Kyle lo estaba haciendo muy bien. Se puede decir que había algunas cosas que no eran para mí.

¿Llegó a sentir ansiedad al ver que no le salían las cosas bien?

Sí, sí, claro. En algunos momentos sí apareció, creo que era algo lógico, aunque siempre intente pensar en positivo, y lograba que no me afectara en la cancha; solo fuera de ella. Pero tengo una familia que había estado muy cómoda en la Isla y queríamos continuar. Pero eso sucedió mucho antes de acabar la temporada.

¿Qué era peor no jugar o ver que no entraban los tiros?

No jugar, no jugar. Siempre que tirara bien, no me podía afectar el no meterlas. Creo que en algunos momentos Txus me pudo explicar lo que ocurría o cuál era el problema. Entiendo que cuando el equipo estaba ganando los partidos no cambiara nada, era normal; pero en algunos momentos pienso que pudo hablar conmigo y explicarme un poco las razones [de no jugar]. Pero no tengo malo que decir.

¿No hablaba tanto el técnico con usted como le hubiera gustado?

Durante la temporada no. Algo antes del partido contra el Bilbao, creo que en abril [el 13], sí lo habló conmigo, pero antes apenas no... Después de cuatro años juntos era mucho más fácil hablar de cualquier tema, pero... No pasa nada

¿Como va a recordar a la afición del CB Canarias?

¡Oh! Muy bien, muy bien. Increíble. Siempre recordaré que había casi lleno en todos los partidos, salvo los de Champions al ser entre semana. Los aficionados siempre apoyando, tanto en los buenos momentos como en los malos. Me generan mucho respeto y me siento muy agraciado por todos estos años y por lo que he vivido en la isla de Tenerife, un sitio increíble al que seguro volveré algún día.

¿Y cómo recordarán esos aficionados a Sasu Salin?

Espero que bien. Quizá como un tirador que siempre dio el máximo para el equipo. Vamos a ver si es posible jugar de nuevo en el Santiago Martín algún día. Pase lo que pase espero que el recuerdo sea bueno.

¿Y hay opciones de verlo pronto?

No lo sé. No tengo ni idea. Claro que me gustaría seguir en la ACB. Llevo ya nueve temporadas y media en España y seguramente sería un lugar mucho más sencillo, tanto para mí como para mi familia, para mis hijos, que hablan español... Si no sale nada en España, veremos lo que sale...

¿Con 33 años, cuántas temporadas cree que le restan al más alto nivel?

Yo me siento bien. Siempre me he dicho a mí mismo que si era capaz de jugar hasta los 35 fuera de Finlandia, estaría contento. Y si pueden ser algunos años más, mejor. Quizá tres o cuatro temporadas más.