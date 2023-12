La Copa en toda su dimensión. Con alternativas, prórroga, cinco goles y el último tanto cuando la tanda de penaltis parecía inevitable, en el alargue del alargue, obra de Sergio González. Así, en una larga eliminatoria, con muchas cosas que contar, el Tenerife superó al Deportivo en Riazor y se aseguró su presencia en una ronda que jugará el primer fin de semana de enero, en principio, el día de Reyes o el posterior. Podría ser a un rival de Primera División en el Heliodoro -menos los de la Supercopa, es decir,Barcelona, Real Madrid, Atlético y Osasuna- o contra un Segunda dentro o fuera, según el orden del sorteo.

Fue un duelo que situó en un plano protagonista a tres blanquiazules que no habían marcado esta temporada.En la segunda parte, Nacho neutralizó la tempranera ventaja local, establecida por Mella. Ya en el tiempo de prolongación, Álvaro Romero batió al guardameta deportivista para poner por delante al equipo de Garitano. Y en el minuto 121, emergió otro goleador de nuevo cuño en el presente ejercicio, Sergio, para clasificar al Tenerife y dar continuidad al triunfo liguero logrado el sábado pasado ante el Eldense. Aunque sean competiciones diferentes, esto de pasar de racha de siete partidos sin ganar a un par de victorias seguidas, no viene nada mal para el estado de ánimo del grupo. No hay nada mejor que una respuesta de este tipo para modificar el sentido de una dinámica. La clave ahora reside en aprovecharla en los tres encuentros que quedan antes de la pausa navideña, todos de Liga, el lunes 11 de diciembre en casa frente al Alcorcón, luego en La Malata y a continuación contra el actual líder, el Leganés, en el Rodríguez López.

De entrada, como señal de que la Copa sí interesaba, en el duelo contra un rival de Primera RFEF como el Deportivo, Garitano optó por una alineación alejada de experimentos o mezclas de futbolistas expertos y novatos. Y no las tuvo todas consigo, ya que el número de bajas fue alto una vez más -Mellot, José León,Medrano, Luismi Cruz, Waldo Rubio, Dauda y Enric Gallego-. Le tocó el turno al portero Tomeu Nadal, uno de los más destacados en Riazor, a pesar de que el Deportivo tampoco agobió a los blanquiazules, y de ahí en adelante se repartieron en el campo Belza -como lateral-, Sergio, Amo, Nacho, Corredera, Bodiger, Teto, Roberto, Elady y Ángel.

Los inicios

El inicio fue parejo, de igual a igual, con más posesión de balón para un Tenerife que se armaba de paciencia para buscar fisuras en las dos líneas de cuatro plantadas en su campo por el Deportivo. Ysin verlo venir, se encontró con el 0-1. Los gallegos sacaron el máximo provecho a un desajuste defensivo colectivo, desde el medio hasta la retaguardia. José Ángel Jurado, con demasiado espacio, conectó en campo rival con Valcarce, al que fueron a presionar a la vez Sergio, Belza y Teto. El deportivista tuvo la habilidad para enlazar con Mella, que se internó en el área y superó a Tomeu con dos remates; el primero, desviado por el portero, tropezó en el palo y el segundo ya se produjo casi sin oposición. El Deportivo había golpeado en su primera aproximación al área. Tocaba remontar.

Al Tenerife le costó generar peligro en estático. Su fuerte es aprovechar los espacios, sorprender en velocidad, tal como se comprobó en el Elda. En Riazor, no lo tuvo tan fácil. De hecho, los blanquiazules -esta vez de rosa- cayeron una y otra vez en un juego horizontal, con muy poca profundidad. No había ruptura ni velocidad. El partido estaba pidiendo hacer algo diferente en la zona defensiva de un Deportivo que vivía relativamente tranquilo. Con ese ritmo lento, Corredera ensayó el primer remate del Tenerife en el minuto 25, pero no entre los tres palos. Luego se animó Ángel (29’), de cabeza y también fuera. Un poco más tarde, estos mismos futbolistas probaron suerte desde fuera del área. Y también apareció Roberto, tratando de sorprender a Mackay desde el medio del campo. No parecía el mejor camino.

Para facilitar las cosas, Garitano introdujo una variante táctica en el descanso, pasó del 4-2-3-1 a un 4-4-2, con Elady y Ángel como referencias ofensivas, Roberto y Teto en las bandas y un mayor recorrido para los dos laterales. Casualidad o no, el Tenerife retomó el duelo con un mayor empuje.

Después de una clara ocasión de Mella, un mano a mano desde el costado izquierdo que resolvió Tomeu Nadal (56’), llegó el tanto del empate. Una combinación impecable. Apertura en diagonal de Teto hacia Belza, entrada del canterano por la banda derecha y pase al corazón del área para la irrupción de Nacho. El madrileño, libre de marca, tocó el balón con la pierna derecha y marcó el 1-1 (59’). Al fin, una jugada limpia y finalizada.

Los técnicos vieron el momento de realizar cambios. Asier metió a Buñuel y Alassan por Belza y Elady, e Idiakez se decantó por refuerzos de ataque:Lucas y Yeremay. Poco después, Garitano decidió compensar la apuesta local con una defensa de cinco y un único delantero. Para ello, entraron Loïc Williams y Pablo por Corredera y Ángel. Este giro provocó que el Tenerife perdiera la iniciativa y se mostrara conservador. De camino a la prórroga, solo se registró una ocasión, un remate de cabeza de Sergio sin consecuencias.

El Deportivo comenzó la media hora extra con la intención de decantar proto la eliminatoria. Kevin Sánchez puso a prueba a Tomeu nada más reanudarse el juego. Pero la amenaza no pasó de ahí. El Tenerife, armado con un esquema más protector, se tomó la prórroga con calma, dispuesto a no conceder nada y aferrarse a algún contragolpe o una acción aislada para marcar. Y así fue. En uno de los acercamientos del equipo insular, Romero puso un envenenado centro al área, desde el pico del área grande, y el balón entró sin encontrar rematador. Mackay solo pudo verlo pasar (1-2, 100’).

El Tenerife, impulsado por el gol, estuvo cerca de ampliar la renta con un remate de cabeza de Sergio que atrapó el portero. La prórroga se fue al intermedio con 1-2.

Enseguida quedó demostrado que no iba a ser tan fácil clasificarse. El último cuarto de hora empezó con una reacción fría del Tenerife y el cuarto tanto de la mañana. Balón de banda a banda y preciso golpeo de cabeza de Kevin para batir por alto a Tomeu Nadal. Empate (2-2) y vuelta a empezar. A la eliminatoria empezaba a ponérsele cara de tanda de penaltis. Incluso cuando el Deportivo se quedó con un futbolista menos por la expulsión del exblanquiazul José Ángel Jurado en e minuto 108. Porque ya quedaba muy poco tiempo y los gallegos, dadas las circunstancias, habían vuelto a replegarse para jugarse la clasificación desde los once metros. Pero el Tenerife insistió. La suerte hay que buscarla, y los de Garitano la propiciaron cuando ya casi se pensaba más en los lanzadores de los penaltis que en otra cosa. Como en el primer gol, perfecto movimiento ofensivo, con centro de Buñuel desde la posición de extremo derecho, remate de cabeza de Alassan y gol de Sergio, a bocajarro, tras una primera parada de Mackay. Otra ronda para Reyes.