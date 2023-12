Andrés Orozco (nacido en Las Palmas de Gran Canaria) llegó a La Coruña por trabajo hace ahora ocho años. Tras unos años estudiando en Madrid y por la falta de oportunidades en España decidió emigrar a Londres, donde encontró un trabajo como empleado en la tienda de Pull&Bear en la mítica Oxford Street. «Fui asistente de ventas, reponedor de tienda, encargado de almacén y cajero», recuerda.

Al cabo de un año le llamaron de la central para darle la oportunidad de su vida. Iba a ser Andrés quien eligiese la ropa que vendiese la compañía. «Poco a poco me fueron dando más responsabilidades en compras y desde hace más de cuatro años, estoy como responsable de uno de los departamentos más importantes , el departamento de circular de caballero, donde tratamos de ofrecer a los clientes las mejores camisetas, sudaderas y polos del momento».

Han sido justamente las ocupaciones laborales de Orozco las que le han llevado a viajar permanentemente a lo largo del mundo y así hacer crecer la fiebre que siente por el Tenerife, ya fuese siguiendo a miles de kilómetros sus partidos por la radio o empapándose de blanquiazul escuchando programas en pócast.

«Hay algo que no se olvida, ver o seguir el partido del Tenerife, con la camiseta puesta», afirma. «Soy un afortunado, viviendo en una gran ciudad y trabajando en una de las mejores empresas del sector, eso sí, echando de menos siempre mi casa, Canarias», afirma este grancanario de nacimiento que se hizo birria por herencia genética:«Los culpables son mi abuelo Andrés y mi tío Emeterio. Ellos me transmitieron esa pasión, que nada ni nadie pudo romper y que espero transmitir a mis hijos, también canariones», afirma. De su infancia no olvida el día que pudo saltar al césped del Heliodoro de la mano de Marioni, uno de sus iconos.

El caso es que Orozco es blanquiazul por partida doble, también por el Dépor. «Lo primero que hice, nada más aterrizar en Coruña, fue ir a visitar el estadio de Riazor. Un campo mítico e histórico que siempre vi desde la distancia, y mientras iba caminando, veía los bares llenos de gente y mirando al televisor. Jugaba el Dépor y eso aquí es religión», asegura.

«La Coruña es una ciudad espectacular, llena de gente amable y muy futbolera. Madres, padres, hijos, abuelos, cada día de partido, tiñen el paseo marítimo de blanquiazul, son auténticas mareas de personas caminando hacia estadio y todas portando algún símbolo deportivista. Ylos goles desde el estadio se pueden escuchar por toda la ciudad; es una locura cómo se vive el futbol:son do Depor... y nadie más», relata.

En sus conversaciones de bar entre tapas de pulpo y cañas Estrella Galicia detecta una indisimulable conexión entre los dos equipos de su vida. «Tanto ellos como nosotros, fuimos un equipo muy querido en los noventa. Muchos se acuerdan de las Ligas del Madrid, de las remontadas en Europa, la buena relación de Lendoiro y Javier Pérez... en cierta medidas, y salvando las distancias, guardamos cierta similitud. También compartimos colores y además, grandes jugadores han vestido ambas camisetas».

En la distancia, relata Andrés que vive con emoción el aterrizaje en el cargo de Paulino Rivero. «La situación actual es muy ilusionante. El club respira otro aire que se ve reflejado en el campo y en la grada», celebra. Y para para cerrar una reflexión en voz alta. «¿Quién sabe si en el futuro habrá un presidente nacido en Gran Canaria?».

¡Nos van a ver volver!

Tierras ambas de emigrantes y gente de mar, Galicia y Canarias están unidas de por vida. Ya se vio en el partido copero anterior en Santiago de Compostela que fueron muchos los acérrimos aficionados blanquiazules que acudieron a San Lázaro como lo harán hoy a Riazor. Uno de ellos es Yamil Mesa, quien coincide con Andrés Orozco en ver «con pena»la situación actual del Dépor y en seguir al Tenerife«por la radio, siempre».

«Es una afición que casi antes de ayer vio al Dépor ser protagonista de la Liga, de la Copa del Rey, remontar al Milán en Champions y caer en semifinales con el que acabaría siendo campeón.

A pesar de no pasar por el mejor momento, la gente sigue ahí, el número de abonados es superior al de equipos de Primera o de Segunda... y, como dicen los Riazor Blues, nos van a volver volver. Al Dépor, sí, y al Tenerife también», desean en voz alta.