Asier: «Nuestra mentalidad será la misma en casa y fuera»

«Al fútbol le damos demasiada repercusión y en la vida hay cosas mucho más importantes». Así comenzaba ayer Asier Garitano su comparecencia de prensa, que se producía al tiempo que se multiplicaban las noticias preocupantes sobre el incendio que azota a buena parte de la Isla, motivo por el cual lucirá el representativo camisetas alusivas mañana que puedan servir para testimoniar «apoyo» a quienes están viviendo una situación «tan complicada».

Y aunque fuera difícil centrarse en el partido con una desgracia tan latente en el entorno del club, intentó hacerlo Asier, quien puso el acento en la alta peligrosidad del rival. «El Huesca es un equipo muy solidario y jugando en casa suele ser agresivo; tienen bastantes virtudes y entre ellas el balón parado. No suele ser fácil atacarles con una estructura de cinco defensas, si así la siguen manteniendo. Es un rival poderoso con buenos jugadores y buen entrenador, así que espero la mejor versión de ellos», respondió.

Recordó el vasco que los azulgrana «han acabado bien la pretemporada en cuanto a resultados y vienen de puntuar en Burgos». En todo caso, su consigna ante el vestuario es atacar el partido igual que si se jugase en el Heliodoro. De hecho, no espera distingos en el comportamiento del equipo en función de que toque jugar en casa o a domicilio.

«La idea para ser competitivos es la misma siempre, aunque para cada partido haya matices. La mentalidad tiene que ser esa, pero luego evidentemente el rival te puede dejar, o no. La intención sí, va a ser la misma en casa y fuera de casa. Queremos ser constantes en eso y que la regularidad en el rendimiento nos lleve a los resultados», resumió.

Más adelante, y al abordar algunos de los nombres propios de la actualidad blanquiazul, pidió prudencia con Aitor Sanz. Del capitán no exigirá una recuperación exprés, más bien al contrario. «Esta semana se la pierde seguro y ya iremos viendo un poco cuál es la mejoría. Pero pienso que le va a costar al menos dos o tres partidos, si bien no vale de mucho marcar plazos», aseveró.

«Primero estaba asustado, sobre todo al día siguiente, pero la resonancia descartó lo que temíamos: la rotura de un cruzado. Y ahí anímicamente sí te vienes un poco arriba. Pero toda esa musculatura que le ha aguantado lo tendrá muy contracturado y la experiencia que tengo apunta a la prudencia y a no poner plazos de rehabilitación. Hay que dejarle tranquilo y sea él quien vaya notando la evolución», reiteró.

Es la baja de Aitor la que lleva al cambio de rol de Pablo Hernández, que estrenará mañana dorsal profesional. «La situación ha cambiado un poco por la necesidad que tenemos. En el mercado seguimos igual, intentando incorporar un mediocentro, pero el problema de Aitor te hace ser un poco más conservador. Si no, habríamos ido a Huesca sin centrocampistas casi. Él siente mucho al equipo y al Tenerife, y nos va ayudar», dijo de Pablo.

«Yo solo planteaba que si teníamos cuatro medios, quizá era aconsejable que pudiera salir porque no tendría la participación suficiente. Pero ahora mismo tiene que quedarse y estoy encantado con su nivel diario; si así ocurre, está preparado para jugar en la categoría. Quizá no con asiduidad, pero seguro nos va a aportar», remarcó. Lo que no va a hacer Garitano es pensar «a siete días vista» y en el Zaragoza, que podría llegar como líder a su cita en el Heliodoro. Y tampoco se plantea dar pistas, así que ocultará su once hasta mañana. Eso sí, dio un aviso a navegantes: «Cada partido será una historia y tenemos una plantilla amplia, con mucho donde elegir».