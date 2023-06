Larrea y José Ángel son piezas prescindibles en el plan 23/24 del CD Tenerife

La sensación de sobrecarga de efectivos en la sala de máquinas crece con la consideración que el consejero Juan Guerrero siempre ha dado a Sergio González, la de pivote, si bien casi todas las veces fue utilizado como defensa central por parte de Luis Miguel Ramis. Además, en el club quieren dar un voto de confianza al canterano Javi Alonso. No tanto por la intención de que haya una cuota de futbolistas formados en la cantera, sino porque confían en que peda dar un paso al frente y aproximarse al nivel que ha ofrecido en sus mejores comparecencias desde la titularidad.

La declaración de prescindibles realizada sobre José Ángel y Larrea confirma la muy evidente intención de reforzar el mediocampo con un fichaje de campanillas. La primera opción era Maikel Mesa, por quien el club llegó a apostar fuerte con un contrato de tres temporadas. Pero cuando quiso actualizar sus cifras y mejorar su oferta, se encontró con que el lagunero ya se había comprometido con Juan Carlos Cordero para irse al Real Zaragoza, con el que ya ha suscrito un acuerdo por dos años.

Maikel era un objetivo prioritario para los jerarcas blanquiazules, de ahí que incluso llegase a contactar con él Paulino Rivero. Lo mismo hicieron otros hombres fuertes del staff tinerfeñista como Suso Santana o el director deportivo, Mauro Pérez. Además, Juan Guerrero incluso llegó a viajar a Valencia para reunirse con su agente, David Aranda, coincidiendo con la celebración de la semifinal por el ascenso que midió hasta el miércoles a Levante y Albacete, con resultado adverso para los del Belmonte. Era el de Mesa un perfil muy demandado por Asier Garitano, de ahí que el club se retirase por la puja por Aleix Febas –jugador e otras condiciones que no encajan en el sistema de juego del guipuzcoano– y se posicionase en serio por el regreso del pivote tinerfeño. Pero no hubo suerte y ya se exploran alternativas.

En cuanto a José Ángel Jurado, su propia tendencia durante la pasada campaña hacía pensar en su muy probable desvinculación. Una de las opciones sobre la mesa es su vuelta al Cartagena, que ya le quiso en alguna ventana anterior. Durante la campaña 2022/23 contabilizó 27 comparecencias, solo 18 de ellas con la condición de titular y un total de 1.755 minutos. Hay un dato elocuente: su última vez en el once fue en febrero –en el partido ante el Sporting– y desde entonces su rol pasó a ser muy residual en comparación al de la primera vuelta.

Larrea, mientras, trazó una trayectoria distinta pero con un balance muy semejante. Disputó un total de 21 compromisos oficiales, fueron seis sus titularidades en las alineaciones de Ramis y se quedó muy lejos del millar de minutos (solo 721’) en un curso muy marcado por una grave lesión de la que le costó salir. Recientemente confesaba sus problemas para recuperarse y la afectación anímica que tuvo una muy larga rehabilitación, que superó gracias a la ayuda psicológica que recibió entonces. Siempre ha manifestado su voluntad de quedarse, pero sus deseos chocan con la hoja de ruta del representativo, que primero renovó a Aitor Sanz, ahora lo intenta con Corredera y, mientras tanto, otea el mercado en busca de un fichaje más para el mediocampo tinerfeñista.

Loïc Williams, posible apuesta de futuro

El CD Tenerife tiene un principio de acuerdo con el Atlético Paso para el traspaso del prometedor central valenciano Loïc Williams, quien ha completado una muy notable campaña en Segunda RFEF con los palmeros. No obstante, la operación para su desembarco en el filial -a las órdenes de Leandro Cabrera, Mazinho- no está cerrada por los problemas surgidos en las negociaciones con el agente del defensa, quien exige que se establezca por escrito alguna garantía de una ficha futura con el primer equipo. En el club blanquiazul son tajantes a este respecto y aseguran que el sitio con los mayores habría de ganárselo. Fuentes del Paso afirman que hay más pretendientes por Williams y dan por probable su salida. Jugó un total de 23 partidos en su primer año con los isleños y ahora quiere dar un paso adelante. La operación lleva el sello de Jony Vega, al mando de la reconstrucción del filial, al que quiere dotar de futbolistas en disposición de progresar y promocionar a corto plazo. «El objetivo es subir, pero si no ascendiera nadie al primer equipo, no estaríamos del todo satisfechos», apunta.