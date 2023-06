Jorge Padilla Soler: «Me veo con el nivel necesario para rendir en el Tenerife»

¿Cuánto trabajo y cuánto sufrimiento hay detrás de este ascenso a Segunda?

La verdad es que la Primera RFEF es una liga muy difícil, sobre todo nuestro grupo, que para mí era el más complicado de los dos. Cuando pasan cosas felices como ésta y ves que todo el trabajo de la temporada encuentra sus frutos, evidentemente le das más valor a todo el sacrificio, a todo el sudor y a todo lo vivido.

En el último partido parecía que no iba a llegar el gol definitivo. De hecho, por momentos daba la impresión de que fuera el Alcorcón el que iba a lograr el ascenso. ¿Cómo lo vivió usted en primera persona?

Fue así como dices, pero sufriendo sabe mejor. Nuestro partido estaba bastante igualado, no estábamos teniendo ocasiones claras y el Alcorcón iba ganando su encuentro. Nosotros fuimos a por la victoria y la verdad es que en los últimos minutos lo pasé fatal. De hecho, me pasé diez minutos llorando en el banquillo. Pero ya cuando conseguimos el segundo gol la emoción fue total y también el estallido de euforia en todo el estadio. Fue un momento que nunca olvidaré.

Imagino la tensión del último partido, a cara o cruz. ¿Llegaron a verse en algún momento como aspirantes al ascenso directo?

Ninguno nos imaginábamos llegar al final de la liga en estas posiciones pero una vez que lo teníamos tan cerca, sabíamos que no se nos podía escapar. La consigna era pelearlo hasta el final, hasta el límite de nuestras fuerzas.

Y en sus primeras declaraciones, nada más acabar el partido, puso el acento en la importancia de las personas que estuvieron con usted en los momentos difíciles. ¿Tan mal lo pasó?

Yo valoro mucho y me siento orgulloso del trabajo de la primera vuelta, en el que me costó mucho tener minutos. Ahí me costó un mundo entrar en las alineaciones pero nunca pensé en tirar la toalla. Más bien al contrario, solo pensé en trabajar todavía el doble y hasta me puse sesiones complementarias por las tardes. Creo que he crecido mucho y eso se ha visto en la segunda vuelta, aportando más, entrando como cambio casi todas las veces...

¿Ha sido la experiencia más potente de su carrera?

Sin duda. Ha sido un año increíble y he convivido con un grupo de personas maravilloso. Junto al dia de mi debut con el Tenerife, ha sido lo más emocionante que he vivido nunca en el fútbol.

¿Qué sintió cuando vio a tantos aficionados aclamándole y coreando su nombre después del ascenso?

Sentirse reconocido reconforta mucho. Pienso que he dado un paso adelante; eso es indiscutible. Venir a un equipo de categoría, que pelea por cosas grandes... creo que fue mucho mejor venir aquí que aterrizar en un filial o bajar a una categoría inferior. Aquí con gente veterana aprendes más.

¿Y qué le dicen en Fuerteventura?

El día del ascenso me hicieron un montón de videollamadas: mis padres, mis abuelos, mis primos... Están todos contentos y deseando que vaya para la isla a verles a todos.

Y ha contado usted que ha estado también muy pendiente el Tenerife, no solo los compañeros sino también la direccion.

Sí, me han comunicado que voy a hacer la pretemporada y que ya hablaremos. Pienso que haber peleado por cosas grandes, haber estado en un club histórico y con exigencias ha sido muy positivo para mí. Frente a la experiencia agridulce de la cesión del año anterior al Atlético Levante, ésta me ha hecho más futbolista y más profesional. Estoy convencido de que el cambio ha sido descomunal y que se va a notar cuando me reincorpore al Tenrife.

¿Cuál es su idea de futuro?

Hacer todo lo posible y lo imposible por quedarme. Lo primero será dejar una buena impresión. Y por supuesto trabajar para ganarme el sitio. Al fin y al cabo, vengo de un club que es lo más parecido a un equipo profesional y grande como puede serlo el Tenerife.

Supongo que a la hora de hacer balance le habría gustado tener más minutos pero, ante una posible nueva cesión, ¿tendría el Racing de Ferrol una posición preferente?

Yo lo que pienso es que, si me quieren o no, será decisión del míster y de la directiva. Todo me lo tendré que ganar sobre el verder pero me veo más preparado que nunca; y que tengo cualidades para dar el nivel que hay que dar en el Tenerife. Me refiero no solo a lo estrictamente deportivo sino también como persona; he crecido y he madurado mucho. Esta cesión me ha venido genial.

¿Y qué le ha transmitido elFerrol?

La puerta se ha quedado abierta para volver algún día. Pero hace muy poco que subimos, lo primero ha sido celebrarlo y ellos saben que les estoy superagradecido y muy feliz por la forma en que me han tratado. Pero saben también cuál es mi idea. Que quiero ir al Tenerife y hacerme un nombre en el Tenerife.