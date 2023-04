Entre cinco y seis fichajes más

Solo un puñado de fichajes y solo en las demarcaciones donde sean estrictamente necesarios. Ese es el punto de partida para la reconstrucción del CD Tenerife, proceso que ya ha comenzado bajo batuta del consejero Juan Guerrero y al que se ha sumado con mucha determinación y ganas el nuevo director deportivo, Mauro Pérez. Aunque luego el propio mercado y las necesidades sobrevenidas podrían incrementar la cifra de refuerzos, la idea inicial es rebajar notablemente la cantidad de contrataciones de ventanas estivales anteriores. Sin ir más lejos, en la última con Juan Carlos Cordero se dieron 11 altas.

El trabajo de recomposición del grupo comenzó en el mismo momento que quedó cerrado el mercado invernal. Entonces se materializaba ya una primera operación, la del fichaje Tomeu Nadal, que no pudo sustanciarse en enero y quedó apalabrada para el verano. El contrato con el arquero del Real Oviedo ya está rubricado y contempla dos temporadas (con opción a una tercera). La idea es que el resto de fichajes también vayan por estos derroteros –en lo que a duración se refiere– aunque no se descartan cesiones. De hecho, uno de los objetivos casi utópicos que permanece anotado en el bloc de notas de Guerrero y Mauro tiene que ver con la posible prórroga del préstamo de Iván Romero, quien no descarta esta opción aunque la vea muy complicada. De igual modo piensan en el Tenerife, donde sospechan que irá a Primera. En el caso de Kike Salas, su permanencia es igual de improbable, pero en este caso porque sus primeros meses en la Isla no han colmado, ni de lejos, sus altas expectativas personales.

El objetivo número uno para la delantera sigue siendo el fichaje de Ángel Rodríguez, que llegaría procedente del Real Mallorca. La competencia se prevé reñida pero el club ya ha movido ficha. De hecho, la semana pasada se produjo una toma de contacto entre Mauro Pérez y el agente del lagunero, Eduardo Llanos. Y ya hay oferta en firme, como anticipó EL DÍA.

El club busca con ahínco un lateral, pues el costado izquierdo se quedó cojo con la lesión de Riza Durmisi; y además conviene cubrir bien esta posición por si Mellot (con una nueva cláusula en rebajas, reducido su precio a 1,5 millones) fuese traspasado en los meses venideros. «De momento no hay ofertas en firme por él, sí interés», ha consignado su agente, Kevin Pariente, quien prevé reunirse en breve con la propiedad del club.

Entretanto, se considera bien guarecido el perfil derecho con Nacho Martínez y Aitor Buñuel, lo mismo que el eje de la retaguardia, aunque para este puesto se ha sondeado a Jorge Sáenz (cedido al Leganés) en el indiscutible afán repatriador de la comisión deportiva.

En el mediocampo habrá overbooking, así que alguno de los jugadores con contrato en vigor (Larrea o José Ángel Jurado) podría salir si hallase pretendientes; y aún es una incógnita qué responderá Aitor Sanz a la oferta de renovación del club, que aún no se ha producido. «Me falta poquito», indicó el capitán la semana pasada, sugiriendo que puede que le queden «seis partidos o alguna temporada más» en el contexto de una brillante carrera próxima a tocar a su fin. En ataque, son urgentes los fichajes para la izquierda, la derecha, la mediapunta y el puesto de ariete, más allá de que Ángel venga o no lo haga.

Además, se da la infeliz circunstancia de que el primer movimiento ofensivo del conjunto blanquiazul salió rana por la grave lesión y la consiguiente visita al quirófano del talentoso Álvaro Romero, a quien se le busca destino a préstamo. La idea del club es acomodar en Primera RFEF al andaluz y también a aquellos canteranos que no den el nivel suficiente para quedarse. Sobre David Rodríguez decidirá el nuevo entrenador. Y en principio hombres como Jorge Padilla (Racing de Ferrol) o Yeremy Socorro (vuelve del Antequera) completarán la pretemporada con los mayores.

Kiroleros

El club elige técnico esta semana

La comisión deportiva del Tenerife se debate entre tres opciones: Asier Garitano, Jon Pérez Bolo y Juan Carlos Carcedo, una vez ya se ha entrevistado con los tres; así como con un cuarto candidato al cargo, Julián Calero, a quien se le sondeó respecto a sus intenciones de futuro sin llegar a formularle una propuesta concreta. En el club niegan que exista un acuerdo con ninguno de los aspirantes al cargo; eso sí, aseguran que la decisión se tomará de forma inminente. Garitano, el favorito del máximo accionista, se expresaba estos días en una entrevista en el programa vasco

: «Soy bastante intuitivo y creo que se van a dar las condiciones para volver a los banquillos. Me gustaría un equipo donde se pueda mejorar lo que han hecho, pero ir a un Primera es difícil», comentó.