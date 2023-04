«En el Tenerife, hiciera lo que hiciera, lo iba a tener difícil»

¿Ha sido el del Antequera un ascenso inesperado?

No se esperaba para nada, pero se ha dado y es merecido. Eso es lo importante.

¿Tampoco se lo esperaba usted cuando hizo las maletas y eligió este destino?

Es lo que menos se me pasaba por la cabeza. La verdad es que nadie nos daba en las quinielas, mucho menos siendo éste el grupo más complicado de todos. Coincidimos con los filiales del Sevilla y el Betis, con el Decano, el UCAM Murcia... Lo hemos conseguido y además por la vía rápida, siendo campeones, así que el valor de lo conseguido es doble.

Entonces, ¿para Yeremy ha sido el guion de una cesión perfecta?

Venía con muy buenas expectativas. Las mías a nivel individual las he cumplido, quedándome con la pena de no haber jugado [por lesión] el partido decisivo; pero me quedo con el papel que hemos hecho en lo colectivo. Es un ascenso brutal, histórico.

¿Se ha quitado una espinita por lo ocurrido en verano con su salida del Tenerife?

Me quito la espinita y me llevo una alegría, un logro más en el fútbol, pero sí es cierto que ese objetivo [el de triunfar con el Tenerife] todavía está ahí y no se quita por un ascenso a Primera RFEF. Éste es un año que me ha dado fuerzas, que me reconforta para seguir manteniendo la ilusión y más todavía viendo los minutos que se están dando ahora a la cantera. Espero llegar bien a la pretemporada.

«El Antequera me ha dicho que estaremos en contacto, aunque saben mi situación y que tengo contrato»

Sin ánimo de polémica, ¿sintió rabia cuando el club iba al mercado para traer a un futbolista que luego duró apenas unos meses en el club?

Sí que da rabia y sientes frustración. Estar trabajando ahí y saber que están buscándote un recambio... pero es lo que tiene el fútbol y lo único que está en tus manos es trabajar. Las decisiones las tienen los de arriba. Lo importante es que no he perdido la ilusión. Da rabia, porque yo creía que estaba capacitado para quedarme; pero ellos no tuvieron la misma opinión que yo. Ahora hay gente nueva y espero que opinen diferente.

¿Tenía hace un año la impresión de que al canterano en el Tenerife le cuesta el doble para llegar arriba?

Yo el año pasado tenía la percepción de que, hiciera lo que hiciera, iba a tenerlo complicado. Pero siempre quedaba un ápice de esperanza, un quizás sí, más todavía cuando iban pasando los días y seguía con el primer equipo. La decepción vino el último día, cuando me comunicaron que no me inscribían.

Ya con el Antequera no va a jugar más (por un principio de pubalgia), ¿pero le han pedido que vuelva el año que viene?

Mi propósito principal ahora mismo es volver al Tenerife y la decisión que tomo, la de no jugar más, es un poco por no forzar y que esto no vaya a más. Lo que quiero es llegar a la pretemporada en condiciones óptimas. ¿El Antequera? Sí me ha dicho que mantendremos el contacto y hay conversaciones para posicionarme. Ellos entienden mi situación, pero si saliera... van a estar ahí por lo que pueda pasar.

Y en la distancia, ¿ha sido un alegrón para usted la eclosión de Teto?

Es un orgullo tremendo verle jugar tantos minutos, además él que desde pequeñito era aficionado e iba con la bandera al estadio. Ya no solo es Teto, también David o Alassan, que también lo merece; y contento igual por Selma o Cacho. Es un orgullo saber que todo eso está pasando ahora mismo.

¿Firmaría verse con David ocupando los dos ambos laterales del Tenerife la próxima temporada?

Lo veo, y lo firmo ya. Ojalá se dé. Eso se consigue con trabajo y con oportunidades. La directiva nueva ha prometido que las habrá; y si me la dan, no me conformaré solo con ser el lateral suplente. Pero que estemos los dos ahí sería una magnífica noticia. Yo sé que las oportunidades no se dan porque sí, pero a día de hoy estamos preparados y confío en que cuenten con nosotros.