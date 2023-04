La primera alegría desde el derbi

Goles para salir del bache. El representativo no ganaba desde que lo hizo el 18 de marzo para tumbar a su acérrimo y vecino rival en el clásico canario por antonomasia. Luego, pinchó ante Alavés, Villarreal B y Lugo. Ayer, contra el Ibiza no tuvo piedad y recuperó una perdida costumbre: la victoria.

Suele decirse con cierta frecuencia que los derbis son partidos especiales y sirven para marcar tendencia. No para el Tenerife, que no supo aprovechar la inercia feliz del resultado que cosechó contra Las Palmas (4-1 en el Rodríguez López) para entrar en inercia positiva y acercarse a la zona noble de la clasificación. Nada más lejos de la realidad, la tropa de Luis Miguel Ramis había entrado en barrena justo después del celebrado vendaval de goles en el clásico; y no fue hasta ayer, contra un ya desahuciado Ibiza, cuando regresó a la senda de los triunfos.

El contador de alegrías del Tenerife se había anclado al cero inmediatamente después del clásico canario por antonomasia que se adjudicaron con contundencia y festival los blanquiazules ante la Unión Deportiva. Desde entonces, ni un solo triunfo hasta que ayer Iván Romero conectó el balón con la red y el entusiasmo perdido al Heliodoro. El equipo de Ramis había pasado de su día más pletórico de la temporada a concatenar tres tropiezos consecutivos, ante Alavés (1-0 en Mendizorroza), el filial del Villarreal (en el Heliodoro) y el Lugo (empate sin goles en el Anxo Carro).

Curiosamente, también el derbi había marcado un punto de inflexión negativo para el eterno rival, que en este caso sí ha acusado el golpe del Heliodoro y no termina de arrancar, fuera de los puestos de ascenso directo tras perder el sábado en Granada. En cuanto al Tenerife, el triunfo le permite escalar hasta los 46 puntos y sellar la permanencia de forma virtual, que no matemática; y lograr así el objetivo de mínimos que se habían fijado en el club después de dilapidar todas sus posibilidades de alcanzar la sexta plaza. Ahora, le queda al representativo maquillar en la medida de lo posible un año aciago y sumar todos los puntos posibles para acabar, al menos, entre los diez primeros. Así, lograría incrementar los ingresos venideros por derechos audiovisuales y disipar el mal sabor de boca que habían dejado algunos de sus resultados más recientes.

Durante el presente curso, el Tenerife no ha sido nunca candidato a las posiciones cabeceras porque, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, no ha sido seguro atrás ni regular en los resultados. Valga un dato para constatar la fragilidad del equipo, que solo fue capaz de sumar una vez dos triunfos seguidos. Fue antes del parón invernal, cuando profanó el campo del Burgos (0-1) y a continuación venció en casa al Huesca. Entre uno y otro partido, además, tumbó al Lealtad en la Copa.

Todos los demás intentos blanquiazules de hilvanar dos alegrías seguidas habían sido en vano, de ahí que la alegría de ayer al menos sirviera para detener la hemorragia, salir del bache y devolver la calma a todos los estamentos del club, que ansiaban abrochar la salvación cuanto antes. Ahora sí, pueden respirar tranquilos.