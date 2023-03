El Heliodoro vestirá de gala para una cita de alto impacto

Una bombonera blanquiazul. El Heliodoro Rodríguez López (22.824 espectadores) no colgó ayer el cartel de No hay billetes, pero se quedó muy cerca. Anoche cuando la taquilla bajó la persiana quedaban apenas unos centenares de localidades disponibles. Así pues, el registro de hoy será con creces el mejor de la temporada y, si los abonados responden, la apariencia será de lleno. Desde el CD Tenerife dicen estar «muy satisfechos» con el ritmo de venta de entradas. La temperatura respecto al duelo canario no hecho sino crecer en las últimas horas y los registros han quebrado las previsiones más pesimistas.

Entretanto, la feligresía blanquiazul y los peñistas más entusiastas empezaron su propio derbi ayer por la tarde. A las cinco estaban citados para empezar con los aditamentos propios de una cita singular. «Es un partido especial», explica Fran León, presidente de la Federación de Peñas. «La concentración ha sido a las 17 del día 17 en la puerta del 17», explicaba uno de los organizadores de la concentración, que fue un éxito. Tal fue la afluencia de simpatizantes blanquiazules que un par de horas bastaron para dejarlo todo listo: banderines, cartulinas y un tifo cuyo contenido permanece bajo el más estricto secreto. De su elaboración se han ocupado los componentes del Frente Blanquiazul y está autorizado por LaLiga, una vez constatado que van a utilizar materiales ignífugos. Será el primer tifo tras cuatro años; y el Rodríguez López lucirá sus mejores galas cuando el balón eche a rodar. Antes, se producirá uno de los momentos centrales: la interpretación a coro del himno del Centenario. Desde la final contra el Girona no se ha producido un entradón como el de hoy, así que ha sido imposible reproducir una actuación coral como aquella, imborrable para todos los que fueron testigos del gran momento. «Llevas mi isla en tus pies», cantará al unísono al Heliodoro, algunos de cuyos sectores y graderíos han agotado todo el papel. Desde las peñas hacen un llamamiento a todo aquel que tenga un abono y no piense usarlo. «Que lo ceda», responde el propio Fran León, convencido de que será «un gran día». No en vano, apuesta con convicción a la victoria blanquiazul. Zoneros, Tajinastes del Tete, El Chicharro, desde el propio Frente... Todos los colectivos de animación confirman su asistencia a otra de las citas del día: a las 15:30 en el Hotel Escuela. «La temporada del equipo no está siendo buena, pero en un día como hoy se merecen todo nuestro apoyo». Y lo escenificará la feligresía chicharrera con una majestuosa recepción al grupo a su salida de su cuartel general. Han quedado en verse a las tres y media, si bien el momento de recorrer los escasos metros que separan el hotel del Estadio será un poco después. Desde el club han dispuesto un largo programa de actividades que incluye la apertura de una fan zone a las 12:30 horas con comida, bebida, sorteos y actividades para niños; y el día del derbi se completarán con otros dos Tenerife-Las Palmas, el de veteranos y el de equipos EDI, ambos previstos sobre el verde natural de la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Ángel Víctor Torres: «Cada uno tiene su corazoncito» Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, confirmó ayer su asistencia a la zona noble del Heliodoro. Será su regreso al palco VIP del coliseo blanquiazul, donde ya estuvo en la final de la promoción contra el Girona. «Entonces, el ascenso se escapó por poco para uno de nuestros clubes», recordó. Respecto al clásico de hoy, aboga por la sana rivalidad entre los dos equipos. «Quedan muchos partidos por delante y soy claro: lo mejor que le puede pasar a Canarias es que ambos equipos estén en la Liga de las Estrellas. Debemos tener a los dos representativos en esa competición y, si no, al menos a uno. Va a ser un partido intenso y muy deportivo porque las dos directivas han caminando para estrechar lazos y acabar con viejos enfrentamientos», valoró. «Cada uno tiene su corazoncito, también el presidente, y obviamente cada uno animará a su equipo».