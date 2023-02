Primero, el Eibar.

Rival concebido única y exclusivamente para el ascenso por la vía rápida, el club azulgrana vive una temporada de recuperación del trauma experimentado en el curso previo, donde dejó escapar su pasaporte a Primera en un final repleto de borrones, a cual cada mayor. El cuadro armero ya ha profanado cinco estadios en lo que va de liga y busca su sexta victoria a domicilio el sábado en el Heliodoro (17:30 horas). Sus peligros son de sobra conocidos: Arbilla, Corpas, Blanco Leschuk, Stoichkov...

Reencuentro con Cervera.

Ramis se cruzará en apenas dos semanas con el técnico al que acaba de rebasar en el podio de honor del representativo. Álvaro fue uno de los grandes artífices de la salida del Tenerife del fútbol no profesional; y a continuación firmó un curso de mucho mérito antes de marcharse por la puerta de atrás, con el equipo en posiciones ulcerosas y una atmósfera muy hostil. Ahora comanda los designios del Real Oviedo, al que llegó con mucha fuerza y ha sacado del furgón de cola, si bien está muy lejos de las plazas que dan derecho a soñar. Sus dígitos en el Tartiere no son extraordinarios, pero sí su fortaleza atrás.

Un derbi de alta relevancia.

Una fecha marcada en rojo en el calendario, más todavía porque en esta oportunidad el gran clásico del fútbol canario se presenta como una oportunidad para brindar una alegría a la feligresía del Heliodoro. Además, hay cierta sed de venganza tras lo ocurrido en el Gran Canaria, donde la UD pasó por encima del Tenerife en una derrota de lo más dolorosa (3-1). Por si fuera poco, el caso Loren Morón revivió una rivalidad que en aquel episodio también se saldó con triunfo amarillo, pese a que fuese en los despachos de dirección deportiva. Aunque las apariencias puedan engañar, las relaciones entre ambos representativos se han enturbiado años atrás por capítulos de controversia como el derbi del tijeretazo en el aforo y más recientemente el reparto de las entradas para el duelo de ida. Ahora, el cambio de directiva en el Tenerife se presenta como una oportunidad para recuperar la senda de la cordialidad. Aunque sobre la hierba, la rivalidad será máxima.

Cierre de marzo en Vitoria.

Apenas tendrá unos días el plantel blanquiazul para recuperarse del desgaste físico y emocional del gran clásico isleño por antonomasia; y preparar a renglón seguido otra cita de alto voltaje. Para cerrar este marzo de alta exigencia aguarda en Mendizorroza un renacido Alavés, con dígitos que abruman desde que arrancó 2023 y una gran fiabilidad en casa, donde ya va por la decena de conquistas. Para este duelo, como para el ya jugado el sábado pasado en El Molinón y el que espera la próxima semana en el Tartiere, se prevé una gran movilización de seguidores blanquiazules. No solo los de la Peña Ibérica, sino también los afiliados a otros colectivos de animación que tienen segura su presencia en la casa del Alavés para animar a los de Ramis.

Abril, más amable.

Si sale vivo y con opciones reales de alcanzar la sexta plaza después de su marzo más exigente, el mes de abril dará un respiro al representativo y, de paso, la oportunidad de alimentar su casillero de puntos ante oponentes en apuros y ubicados en el hemisferio sur de la clasificación. El cuarto tramo del almanaque comenzará con la visita al Heliodoro del filial del Villarreal, que cotiza a la baja; el viaje a Lugo, equipo que ocupa posiciones de cola; y a continuación se producirá el cruce en casa con el ya desahuciado Ibiza. Para entonces, es probable que sus opciones reales de salvación se aproximen mucho a cero. Pero aún habrá más: en un mes con cinco compromisos ligueros, el penúltimo será en El Alcoraz contra el Huesca y el último, un duelo cara a cara con otro aspirante que intenta reponerse a un mal arranque, como es el Leganés de Jorge Sáenz.

Los ‘averages’ y el futuro.

En caso de optar aún al cabo de marzo al codiciada billete a la promoción, el Tenerife deberá cuidar hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, los averages particulares con los rivales implicados en esta puja (ya se lo tiene ganado a Albacete y al Cartagena). El curso de los acontecimientos permitirá esclarecer si Ramis sigue y algún otro dilema pendiente, como las renovaciones sobre las que ya trabaja la comisión deportiva blanquiazul.

El entrenador: «No nos asusta»

Ningún equipo que contase a estas alturas del campeonato con solo 37 puntos logró clasificarse para la fase de ascenso. Con todo, lo intentará el Tenerife en busca de un pleno de victorias en marzo, que es casi la única fórmula para opositar aún a un objetivo que se aleja. «El calendario no nos asusta», avisa su entrenador, quien recuerda que el equipo compite y es fiable casi todas las veces. «El sábado hicimos un buen partido y no tuvimos premio. Pero en cuanto al control y la gestión, en líneas generales hemos estuvimos bien», sintetizó el tarraconense. «Tenemos que seguir en esa línea, hasta donde lleguemos. Se nos van cayendo oportunidades y lamentablemente estos puntos ya no vuelven», dijo también. En cuanto a la posición de los suyos, ahora rebasados por el Huesca, explicó que «cuando no consigues los puntos, estás muy lejos». «Pero iremos a lo máximo. Y lo máximo es conseguir los tres puntos el sábado que nos den los 40, a los que queremos llegar cuanto antes, sin mirar más allá, sino creciendo poquito a poco», cerró Ramis.