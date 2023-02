La conversación con Pier Cherubino permite abordar algunos nombres propios como el del delantero Ángel Rodríguez, objetivo número uno del CD Tenerife para la próxima temporada.

A juicio del exfutbolista del representativo, Real Sporting y Real Betis, «es un fichaje que no acepta discusión» y que él ya habría traído «con los ojos cerrados» si estuviese en sus manos. «No es una cuestión de edad, sino de rendimiento. Estamos viendo en él que es otro Rubén Castro, que ha ido a más con la madurez y con los años», subraya. Ahora bien, recuerda Cherubino que no va a ser una operación fácil «porque tendrá pretendientes y habrá que ver si se llega a un acuerdo».

Como ya verbalizó en el momento de concurrir a las elecciones a la presidencia, no oculta Pier que le encantaría un Tenerife fácilmente identificable y con gran número de canarios en sus filas. «Siempre es importante tener gente válida. Evidentemente ser un ex del Tenerife te da un plus y a mí me encantaría que hubiese gente de la casa, como Ayoze García, el mismo Ángel... y con Pedro tengo la ilusión de que sea en activo», apunta. «Se verá en su día y cada caso entiendo que lo valorarán por separado, pero veo bien que haya gente con sentimiento, de la casa y por supuesto capacitada. Son personas que pueden aportar, siempre y desde casi cualquier departamento», subraya.