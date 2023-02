«Me haría mucha ilusión volver al CD Tenerife y ayudar»

¿Cómo es su vida ahora en Estados Unidos después de haber decidido colgar las botas y haber comenzado una nueva etapa como técnico?

Va todo bien, estoy genial. Ahora estamos en plena pretemporada preparando el nuevo campeonato. El torneo empieza el 11 de marzo y creo que se está trabajando muy bien, con mucha ilusión y desde las perspectivas de cuajar una buena campaña aquí en Indiana.

Finalmente optó por quedarse en su último club y dar un nuevo rumbo a su carrera, ahora como entrenador. ¿Cómo fue el proceso hasta optar por iniciarse como técnico?

En noviembre tomo la decisión de dejar de jugar. Sentí que había llegado mi momento aunque fue una determinación bastante dura porque acabé a gran nivel, haciendo goles y muchos me decían que podía continuar otro año más. De hecho, también lo creía y hasta me veía con fuerzas. Pero al final puse todos los condicionantes encima de la mesa y en la balanza pesó más la que había sido mi decisión inicial. La realidad es que había habido muchos momentos a principios de temporada que fueron complicados, en los que no estaba disfrutando, de ahí que abogase por no continuar. Al poco tiempo el club me propuso un contrato para seguir ligado al cuadro técnico y, tras valorarlo con mi familia, decidimos quedarnos aquí. De algún modo siento que es un momento importante para empezar esta otra carrera. Quiero formarme como entrenador y creo que esa puede ser la siguiente etapa de mi carrera. Me gustaría que fuese brillante también, así que estoy poniendo todo de mi parte para aprender y progresar.

¿Y cómo le va?

Muy bien, no me puedo quejar. Estoy disfrutando mucho en el día a día, de los compañeros, de la atmósfera que hay en el club...

Y en la distancia, ¿cómo ve al CD Tenerife?

Le veo bien, aunque este año todos esperábamos mucho más del equipo tras el éxito que fue acabar tan arriba en junio. Y tan cerca del ascenso a Primera. A nivel de resultados pienso que el Tenerife no está a la altura que todos esperamos, si bien en las últimas jornadas he visto que están recuperando el vuelo. Quizá no en cuanto a juego o a fluidez, pero sí en cuanto a sacar puntos y situarse otra vez cerca de los mejores. Me encantaría que estuviese peleando hasta el final por los puestos de promoción de ascenso, que evidentemente la gente se lo merece.

Nos contó que estuvo muy atento hace solo unos meses al desenlace de la promoción contra el Girona. ¿Le quedó la sensación de oportunidad desperdiciada? ¿Fue una decepción?

Una decepción, no. De ninguna manera. Los que hemos jugado en esa categoría sabemos que todos los equipos de Segunda División tienen mucho nivel y se preparan todos para el mismo objetivo: subir. Ahora hay que seguir intentándolo y apoyando al Tenerife, en mi caso en la distancia, y ojalá pronto podamos estar todos en el Cabildo celebrando algo importante.

No sé si está al corriente de los cambios introducidos por el nuevo consejo de administración con la llegada de Paulino Rivero. ¿Qué espera de esta nueva etapa?

Siempre que hay cambios uno tiene la expectativa de que sean a mejor. Estoy viendo cosas positivas y que celebro por el bien de la entidad y del club. Pienso que el consejo de administración anterior hizo también cosas positivas por el tinerfeñismo, otras evidentemente no tan buenas, pero eso es parte de todo proceso y de toda etapa. Confío en que esta nueva andadura sea feliz, sobre todo por el bien de los aficionados.

Este sábado vuelve el Tenerife a El Molinón para jugar contra el Sporting. Fue el de Gijón su último club en España, ¿qué recuerdos tiene de aquella etapa?

Del Sporting tengo recuerdos maravillosos. Fueron dos años muy buenos, en los que disfruté mucho. Fue un sitio del que mi familia se va llorando porque fuimos muy felices allí y además en Gijón nació mi primer hijo. Asturias ha sido y será siempre un sitio entrañable para todos nosotros. Es otro club que sigo muy de cerca y siempre quiero que esté arriba. De hecho, estuve de visita hace poco. Para mí sería magnífico asistir pronto a un Tenerife-Sporting en Primera. Ojalá se dé más pronto que tarde.

¿Entiende entonces que son potenciales clubes de Primera División por masa social, historia y trayectoria?

Desde luego. Son dos aficiones como hay pocas en todo el fútbol español.

Alguna vez ha verbalizado su intención de regresar a la Isla a corto plazo. ¿Aspira a seguir vinculado al fútbol cuando se produzca su viaje de vuelta a casa?

Está claro que en algún momento volveré. Ahora estoy en otro momento de mi carrera en el que quiero aprender, hacerme entrenador, disfrutar de la experiencia y seguir sumando momentos. Pero te diría que es algo que tengo clarísimo. La idea de regresar a casa la tenemos muy presente; y si pudiera ser en el club donde crecí como persona y como futbolista, mejor que mejor. Desde luego me gustaría, es una idea que me seduce la de estar en algún departamento. Pero ahora solo tengo en mente prepararme y crecer. Mi regreso como futbolista no se pudo dar, pero confío en que sea desde otra faceta y con otro cometido, pero siempre con la voluntad de ayudar.

¿Entonces está abierta esa puerta para volver algún día?

Está claro. En el futuro nunca se sabe. Soy una persona a la que le gusta vivir el presente, pero la familia y la isla siempre tiran. Solo puedo decirte que con la cabeza y con el corazón, nada me haría más ilusión que estar vinculado en el futuro a mi CD Tenerife.