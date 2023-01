«El club ha pedido disculpas por la decisión que tomó conmigo»

Lo juega casi todo, su equipo es primero, le elogian en la prensa local, se ha metido a su nueva afición en el bolsillo... ¿Va todo mejor de lo previsto?

Pues sí, así es. Estoy muy contento con la situación que se está dando aquí y con todo lo que rodea este buen momento de juego y clasificación. Ahora solo aspiro a que estas buenas sensaciones se mantengan hasta el final.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su cesión al Antequera?

Uno viene siempre con las expectativas bajas, no se quiere uno hacer ilusiones. Pero todo lo que ha venido y va a venir, bienvenido sea y bienvenido es. Me he encontrado con un grupo increíble y estamos en una situación idílica, que de algún modo nos hemos ganado sobre el terreno de juego. Ahora está en nuestras manos mantenerla o incluso mejorarla.

Ha jugado usted más de 800 minutos en la competición liguera en su estreno en Segunda RFEF, van 14 titularidades y hasta ha marcado un gol. ¿Números para enmarcar?

No puedo estar más feliz. Estoy cogiendo experiencia, sumando minutos en una competición nueva y lo más importante es cómo está el equipo, líder destacado y haciéndonos sentir a todos muy importantes.

¿Y sueñan con el ascenso?

Desde luego no era el objetivo ni tampoco lo tenemos en la boca. De hecho, no nos gusta nombrarlo porque el objetivo siempre fue la permanencia. Pero el grupo tiene buenas sensaciones y se ha ganado el derecho a soñar. Sí se puede. Si estamos ahí es por algo y todos queremos ir a Primera RFEF. El objetivo no era ese, pero vamos a pelearlo cuando llegue el momento. Hasta entonces, partido a partido.

Le sacan 10 puntos al Recreativo, 15 al Atlético Sanluqueño y todavía más a los filiales del Betis y el Sevilla. ¿Qué se llevará Yeremy de esta experiencia cuando llegue junio y vuelva a la Isla?

Me llevaré una experiencia extraordinaria, la primera fuera de mi casa. Me iré con la sensación de que no podía haber caído en mejor sitio. Y por supuesto me gustaría rematar la temporada con un gran resultado colectivo, pero siempre desde el propósito de volver al CD Tenerife.

¿Fue una decepción que no le dejasen pelear por la titularidad en el primer equipo?

No diría una decepción pero sí me sentía capacitado para ocupar un sitio en la plantilla profesional. Una vez estando aquí, incluso el club me ha llegado a pedir disculpas tanto a la agencia como a mí por no habernos dado un sitio. Pero no voy a perder la ilusión. Estoy aquí y solo pienso en ir ganando más experiencia, pero mi objetivo sigue siendo el de regresar. Y ya se verá qué decisión toman conmigo el próximo verano.

Y ahora que me habla de ese mensaje de rectificación o de disculpa, ¿fue porque han caído en la cuenta de que merecía usted un sitio? ¿Vale de algo?

No sé si vale de algo, pero está bien saberlo. Es verdad que uno se queda con la pena de no haberse quedado en el equipo de la Isla, pero ahora con la nueva directiva he escuchado que se van a abrir nuevas puertas y estoy muy contento con la política de cantera que han anunciado. Así que más ilusión todavía para quedarme en el Tenerife si es posible.

¿Se ve con ficha profesional en la temporada 23/24?

Yo voy a trabajar para que así sea, pero la decisión no está en manos del jugador. Decide la directiva y yo voy a hacer todo lo posible por convencer al míster y también a los nuevos responsables del Tenerife.

¿Qué le sugiere en la distancia la trayectoria del Tenerife de esta temporada?

Los resultados no se han dado en la medida de la temporada pasada, pero lo primero es poner tierra de por medio con los puestos del descenso y mirar hacia arriba. Al final estoy seguro de que mantendrán la categoría con holgura; y ya veremos a qué se puede aspirar.

Me gustaría preguntarle también por el caso de su amigo David Rodríguez, con quien comparte representante. Se ha decidido que juegue con el B si no puede hacerlo arriba.

No me sorprende su humildad. A él no se le caen los anillos por bajar. Es más, estoy seguro y me consta que está satisfecho de tener minutos con este escudo, que es el suyo. Todo el mundo quiere estar en el primer equipo y sabe que es arriba donde más se aprende y más se crece, pero si no puede ser, ¿qué menos que tener oportunidades en el filial? No creo que sea mala solución para un gran futbolista como es él. Y por supuesto le deseo lo mejor.

No parecía la suya la cesión más atractiva (al Antequera) y en cambio sí tenían mejor pinta las de Jorge Padilla (Ferrol), Félix Alonso (Atlético Paso) o Thierno (Logroñés). Sin embargo, algunas de éstas han sido canceladas y la suya, en cambio, se ha confirmado como una excelente decisión de futuro.

Creo que fue una decisión madurada, meditada y bien tomada. No decidimos apresuradamente, sino hablando antes con el míster de aquí y con la directiva. Me convencieron, pero siempre con el aval de mi representante [José Rodríguez, de Promoesport] que apostó por una decisión que nos está dando los objetivos deseados: el máximo de minutos posible, crecimiento, madurez y toda la ilusión para volver al Tenerife, que espero sea en pretemporada.