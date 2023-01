Ramis no ve ansiedad pero sí frustración por la mala racha

«Insistir, persistir y confiar». Es la fórmula que propuso ayer Luis Miguel Ramis, entrenador del Tenerife, para salir del largo bucle de empates (cuatro consecutivos) que ha enterrado al representativo en la clasificación, ahora con solo dos puntos de margen respecto a los puestos de descenso.

«Intentamos que nunca haya excusas e intentamos hacer las cosas bien para conseguir el máximo numero de puntos», adujo el tarraconense, quien ve al equipo más cerca «de ganar que de perder». Más serio que de costumbre, reseñó que «lo que luce son los buenos resultados» y el cuadro blanquiazul ya lleva mucho tiempo (desde el 7 de diciembre) sin lograr una victoria. «Son ya muchas jornadas y llevamos una trayectoria donde no acabamos de definirnos», admitió el entrenador, quien no confirmó si habrá cambios en la alineación de mañana en Cartagena.

«Estamos convencidos de lo que hacemos y no veo ansiedad en los jugadores. La frustración sí, porque forma parte del fútbol cuando no consigues lo que quieres. Hay que revertir este tipo de situaciones cuanto antes, insistir y continuar», reiteró Ramis, quien vislumbra un partido «competido» ante un rival en situación de necesidad. «Son un equipo atrevido y que ha demostrado la cantidad de recursos que tienen. Han tenido altibajos, pero es algo lógico», apuntó antes de recordar que los blanquinegros son «dominadores en casa».

Durante su alocución ante los medios se le preguntó por los cambios acaecidos en el consejo de administración y la propiedad, que el entrenador «no esperaba» en verano. «Cambiar las direcciones deportivas y las situaciones no es responsabilidad mía. Yo no tenía ni idea al principio de temporada y tampoco me ocupo de estas cosas porque no son responsabilidad mía», zanjó.

Futuro

También se le preguntó a Ramis por dos renovaciones, la suya y la de Samuel Shashoua. Por el británico sí le consta que hay una proposición para que siga, y sugirió que tiene «abiertas las puertas» del despacho del entrenador y hasta las de su propia casa para consultarle lo que sea. En todo caso, indicó que su prioridad es recuperar «la mejor de sus versiones». En cuanto a su propio futuro, fue tan claro como escueto. «Sigo queriendo al club con los de antes y los de ahora», sentenció.