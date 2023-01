Esprint final por cuatro fichajes

Diez días para cuatro fichajes. La situación del mercado y su afán por aferrarse a sus primeras opciones han demorado más de lo deseado la reconfiguración del plantel del representativo en esta ventana invernal. El club mantiene como prioridades la contratación de un lateral izquierdo, un central zurdo y un delantero centro, pero sin renunciar a la contratación de un mediocampista (ya elegido) y que está pendiente de desvincularse de su club, de la misma liga que el Tenerife.

A priori, la contratación que parece más próxima en estos momentos es la de Kike Salas. Desde su entorno admiten que el club isleño está muy bien posicionado. «Si un club quiere que seas su central zurdo, vas y demuestras lo que vales», verbalizaba su tío Víctor esta misma semana. Solo falta que el Sevilla formalice el fichaje de un futbolista de su demarcación, paso previo a dejarle ir.

En el lateral se han complicado sobremanera las gestiones por el montenegrino Andrija Vukcevic, con quien había un acuerdo ahora congelado por una deuda contraída por el jugador con su club de procedencia, que pretende aprovechar la operación para dejar de abonar esta cantidad pendiente. Sin descartar esta vía, se manejan alternativas.

No obstante, la operación que más ocupa a la comisión deportiva blanquiazul es la que tiene por protagonista al codiciado delantero Loren Morón. Se trata de un fichaje complicadísimo, para el cual se producía recientemente una reunión en Sevilla entre los responsables de su agencia de representación (You First) y el consejero tinerfeñista Juan Guerrero. El representativo quiere hacer valer el acuerdo ya existente con el Betis para llevarse el gato al agua. Pero falta el sí definitivo de Morón. La espera se alarga.