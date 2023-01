El CD Tenerife ofrece una renovación por tres años a David Rodríguez

La comisión deportiva del CD Tenerife no solo trabaja en la llegada de jugadores al primer equipo. La situación es delicada, a dos puntos del descenso y reforzar la plantilla de Luis Miguel Ramis es la prioridad. Sin embargo, mirar a medio y largo plazo también es el camino que eligen los nuevos mandatarios de la entidad tinerfeñista. Por ello, cerrar un acuerdo cuanto antes con el canterano David Rodríguez es de vital importancia, ya que su contrato con el CD Tenerife termina en junio de este año. Tras debutar con el primer equipo, el lateral derecho no ha tenido protagonismo, con Mellot y Buñuel por delante. El futuro inmediato de David no está en sumar minutos en los próximos meses con el primer equipo blanquiazul, pese a ello ya tiene una oferta de renovación por tres temporadas sobre la mesa. El plan propuesto desde las oficinas del Heliodoro Rodríguez López es que el canterano cumpla el segundo tramo del curso en el equipo filial, con el objetivo de mejorar los resultados y competir por el ascenso de categoría.

Desde el club tinerfeñista esperan que en las próximas horas se dé por cerrada esta operación que la consideran clave, al tratarse de un defensa que ven con progresión de tener ficha con el primer equipo en los próximos años, dentro de la política a favor de la cantera ya anunciada por el nuevo presidente Paulino Rivero. E Posible destino. De no sumarse al filial, David Rodríguez podría recalar en la Segunda RFEF. El jugador y su entorno conoce del interés del Ebro, colista del Grupo 3. No es el único pretendiente, todos ellos pertenecen a una categoría superior al Tenerife B, lo que deportivamente atrae al deportista. Tanto el representante como el club blanquiazul han acentuado los contactos en las últimas horas y se espera que esta semana se haga oficial el acuerdo de renovación y la posterior decisión. El defensa está en dinámica del primer equipo desde que empezó la temporada pero tan solo ha contado con cinco minutos en liga, contra el Racing, y 69 en Copa del Rey. El presidente busca fortalecer el filial Uno de los objetivos claros que tiene el nuevo presidente del CD Tenerife Paulino Rivero es mejorar el funcionamiento de la cantera y que pronto, jugadores del filial se vean en el primer equipo. Por ello ha llevado un proceso de conocer la realidad de las categorías base del club y una política de acercamiento al resto de equipo de formación de la Isla. Una meta a cumplir es el ascenso del CD Tenerife B a la Segunda RFEF y para ello no abusar de ceder a jugadores del filial a equipos de la Península. El equipo entrenado por Leandro Cabrera Mazinho, tras 16 partidos disputados ocupa la sexta posición del Grupo 12 de la Tercera RFEF. Una categoría en la que el primer clasificado, ahora el Mensajero, sube directo y del segundo al quinto juegan el playoff por el ascenso. Los blanquiazules deben entrar en esas eliminatorias.