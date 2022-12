El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, valoró que el equipo hizo méritos para sumar los tres puntos ante el Andorra y puso sobre la mesa una acción sobre Iván Romero. «Fue un penalti clamoroso, lo acabo de ver y espero que lo hayan visto los que lo tienen que ver. Se ha trabajado durante el partido para ganarlo y creo que lo merecimos», afirmó el técnico catalán.

En lo que se refiere al transcurso de la primera mitad, el entrenador del Tenerife se mostró muy satisfecho. «Ellos en cuanto a posesión para nosotros ha sido cero de peligro. Han generado una ocasión y nosotros otra para hacer el empate», ya en la segunda parte «hemos estado mejor, dimos un paso adelante a partir de la recuperación de balón y le dimos continuidad al juego. En la primera parte intentamos acciones individuales y así era muy complicado superar al rival. Tuvimos que hacer trabajar mucho más a ellos porque es algo que no buscan». La afición tinerfeñista desde la grada pitó en varias ocasiones a su equipo por esperar replegado, pero Luis Miguel Ramis defendió ante los medios de comunicación que era parte del plan. «El Andorra si te saca de tu zona te hace mucho daño, te atrae para buscar las espaldas de las líneas. ¿Me podéis explicar cómo ha llegado Marruecos a las semifinales del Mundial? Hay equipos hechos para otras cosas pero el nuestro no. Muchos equipos tienen que acumular jugadores por detrás del balón, en el Mundial le pasó lo contrario a muchos y se fueron para casa. En defensa el plan ha salido perfecto».

Corredera

El centrocampista no sumó minutos ante el Andorra. «Cada vez está mejor pero nadie tiene una varita mágica para que del poco ritmo pase a tener mucho. Hoy el partido exigía muchísimo, todo iba a pasar muy rápido y si no conseguías adaptarte a esa velocidad íbamos a tener problemas. Entendía que él tiene muchas cosas buenas pero ahora creo que algo así le hubiera pesado. Saqué a Javi porque creo que sí tiene ahora este ritmo. Valoramos meter a Corredera por José Ángel pero teníamos miedo al ritmo del partido para él», explicó Ramis, que también analizó sus movimientos desde el banquillo. «Iván Romero me ha pedido el cambio porque tenía los isquios muy cargados y con Nacho ellos habían metido un cambio muy profundo ahí y decidimos. Nos hacía falta fortalecer ese lado para crecer defensivamente ahí. Nacho con la amarilla creo que era peligroso tenerlo en el campo como pasó con Aitor Sanz».

Mala primera vuelta

«La valoración es de déficit. La semana pasada se nos escaparon dos puntos. Contra el Andorra creo que trabajamos para conseguir los tres puntos pero no estuvimos acertados. Estamos en tierra de nadie. Tenemos que dar el empujón hacia arriba. Hemos demostrado cosas para tener ilusión en la segunda vuelta, ahora hay que convertir sensaciones buenas que hemos tenido ante rivales potentes en algo más habitual. Creo que tenemos potencial y los chicos creen en la idea. Pienso que vamos creciendo». El técnico concluye con el plan que seguirán los jugadores blanquiazules en los próximos días del calendario. «Ahora toca descansar estos días. Vamos a intentar pasar la eliminatoria de Copa del Rey que es importante y a partir de ahí empezar la segunda vuelta con ilusión». La cita copera, contra el Pontevedra, está fijada para el próximo miércoles.