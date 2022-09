Se habla de la inauguración de la nueva Ciudad Deportiva como un momento crucial para el adiós de Concepción y la llegada de un nuevo presidente, ¿cómo van las obras?

Va a ser una reforma crucial para el CD Tenerife y para la cantera de Tenerife. La apuesta es decidida por fomentar el deporte base y sería una gran noticia que se imprimiese agilidad por parte de la adjudicataria de la obra para culminar la ejecución y ponerla a disposición de todos lo antes posible. Creemos que eso va a ocurrir en los últimos meses del año. El edificio está muy bien pensado, muy bien planificado, y la Ciudad Deportiva va a ser un marco incomparable para el crecimiento de nuestros futbolistas.

¿Qué le sugiere Paulino Rivero como presidente del club?

Ya en alguna ocasión manifesté que el Cabildo no interfiere en la elección del club ni emite opiniones en relación al equipo directivo de una sociedad anónima. Como consejera, no quiero influir en la toma de decisiones con vistas a la próxima Junta General. Pero sí les deseo el mayor de los aciertos. El Cabildo apoyará, nos guste o no. Mis opiniones personales no tienen cabida en estos momentos.

¿Y qué condiciones cree que debe reunir el candidato elegido para ser un buen presidente?

Capacidad de liderazgo, carisma y voluntad de hacer equipo. Se tiene que rodear de los mejores.