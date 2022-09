«Merecimos los puntos pero hay que trabajar»

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, se mostró contento por la primera victoria conseguida del curso pero lamentó la falta de acierto de cara al gol, tal y como ocurrió también en el Heliodoro Rodríguez López en el partido contra el Lugo. «Hemos trabajado bien, hemos generado las situaciones de gol suficientes para irnos al descanso con una renta reflejada en el marcador. El encuentro luego derivó en lo que es un partido de Segunda. No aprovechamos las ocasiones, es algo que se puede dar y hay que seguir insistiendo. En algún momento el partido nos desordenó y te puede llevar a perder algo que nos merecíamos. Los tres puntos son merecidos pero tenemos que seguir trabajando muchas cosas», explicó. En lo que se refiere a la baja de José León, con una rotura muscular, lo ve como algo normal a estas alturas de la competición.

Caso Shashoua

Tras el buen inicio de curso del jugador inglés, sorprendió su ausencia en el once titular. No jugó ni un minuto y Ramis lo explicó. «Estaba en el banquillo pero no estaba para jugar ni para aportarnos nada. No entrenó durante la semana. No habíamos dicho nada por no dar pistas como es entendible. Yo creo que vamos con él en la buena línea pese a estos retrocesos. Él jugó bastantes minutos en Valencia la semana pasada, tiene que ir dándonos intensidades durante 90 y no menos. Entiendo que esta semana se encontrará mejor y estará disponible. Cruzo los dedos para que sea así. Vamos dando pasos cortitos con él», declaró el técnico tinerfeñista.

Garcés, titular

El delantero estrenó titularidad con un gol y varias ocasiones claras falladas. Ramis está tranquilo. «Me imagino que el jugador estará feliz por el gol y rabioso por no aprovechar otras que tuvo. Los delanteros no tienen término medio. Es una situación normal, competitiva. Él es un futbolista muy exigente, es atrevido, valiente y el trabajo que hizo es muy bueno. Tiene que seguir insistiendo para que en todas las situaciones parecidas acierte. Si contra el Lugo hubiéramos acertado habríamos sacado los tres puntos. Si contra el Racing hubiésemos acertado no tendríamos que llegar al final ganando solo por un gol. El partido ha peligrado no solo por las ocasiones que no marcamos sino también por algunos desórdenes», comentó el entrenador catalán.

En lo que se refiere a los debutantes, Ramis tuvo buenas palabras para todos ellos. «La posición de Iván Romero es más fácilmente asimilable por lo que tiene que hacer, la de Appiah requiere más detalles tácticos y hemos tenido pocas sesiones para entrenarlo. Nos ha dejado en situaciones de desequilibrio pero es cuestión de trabajarlo, es cosa mía. Ellos vienen con otros mensajes, es cuestión de tiempo», apuntó, al mismo tiempo que analizó el partido de los canteranos. «A Teto no lo voy a descubrir ahora. Es inteligente y quiere minutos. David Rodríguez puede jugar de lateral o en el centro. Es ordenado y no lo tenía sencillo ante rivales rápidos y corpulentos. A Ibra le pedimos que ayudara a sus compañeros que estaban ya cansados y lo ha hecho bien. Saben que es complicado pero saben el camino y están haciéndolo bien», concluyó.