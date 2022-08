Pese a no conseguir el ascenso, la gran temporada realizada por el CD Tenerife el curso pasado sirvió para mucho. Consiguió unir a la afición, hizo crecer el sentimiento de pertenencia y llamó la atención de muchos futbolistas. Uno de ellos es Aitor Buñuel, que fue presentado ayer como jugador tinerfeñista. El defensa llega a la isla para competir por la titularidad con Mellot, en el lado derecho, aunque también puede adaptarse al costado izquierdo que ahora ocupa Nacho Martínez.

«El Tenerife está haciendo las cosas muy bien; el año pasado le faltó nada para ascender. Me gusta mucho que sea muy competitivo, y me identifico con los valores de trabajo que este equipo demuestra en el terreno de juego. Puedo jugar por ambas bandas, he estado acostumbrado a tener competencia, en el Almería así era. A partir de ahí espero que todo salga bien y dar alegrías», declaró el lateral en su presentación.

Llega de ascender a Primera con la UD Almería, donde jugó un total de 13 partidos. Preguntado por la fórmula para conseguir subir de categoría, el navarro explica que «la categoría es muy igualada, hay que afrontarla con humildad pero con la máxima ambición. Hay que ir partido a partido, competir siempre, creo que este equipo lo hace y luego veremos por lo que se puede pelear».

Tanto él como el director deportivo Juan Carlos Cordero explicaron que en el pasado hubo contactos para incorporarse al Tenerife pero no se pudo dar. Ahora que Buñuel estaba sin equipo se han dado las condiciones ideales para recalar en el conjunto del Rodríguez López.

«He estado entrenando en solitario e hice un buen trabajo. Siempre cuesta más solo, sobre todo en lo que se refiere al esfuerzo mental. Ahora mismo me encuentro bien y jugar depende del entrenador», declaró un defensa que aparte del Almería ha militado en el Racing de Santander y en el Osasuna. A sus 24 años está ante una gran oportunidad, y confiesa que llega con muchísima ilusión.