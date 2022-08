La adaptación al equipo de Waldo Rubio debe darse a toda prisa. Las exigencias del guion le hicieron debutar ante el CD Lugo, en la segunda mitad, para sumar sus primeros 21 minutos con la camiseta del CD Tenerife. Ahora, con la expulsión de Álex Corredera -que había participado como interior derecho en las dos primeras jornadas- el exjugador del Real Valladolid podría estrenar titularidad ante el Levante UD, en el encuentro fijado en el calendario para este sábado (21:00 horas).

Sobre su primer partido con el representativo afirma que se vio «bien y participativo». «Tuve alguna acción para mostrar lo que puedo dar. Creo que merecimos la victoria contra el Lugo y ahora tenemos que intentarlo este fin de semana contra el Levante UD. Todos los años ha habido situaciones en las que he estado en la izquierda, derecha o mediapunta. Vengo a sumar donde el entrenador lo crea. Puedo jugar en los dos lados», declaró el futbolista nacido en Badajoz.

Recuperación. El atacante blanquiazul tiene la ilusión de sumar minutos. Ya acumula varias sesiones de entrenamiento con sus compañeros y pide sitio en el once titular desde ya, aunque avisa. «Jugué pese a llevar tan solo dos días en la isla. Vengo de una lesión y necesito el ritmo de partido que requiere todo futbolista», dijo en su presentación en la sala de prensa del Heliodoro. Pese a ello, Luis Miguel Ramis ha demostrado que cree en dar minutos de calidad a jugadores pese a no estar al cien por cien, como principal camino para que mejoren su estado físico, más cuando la temporada está comenzando.

Un fichaje deseado. El interés del director deportivo blanquiazul Juan Carlos Cordero en firmar a Waldo no es reciente. Ya lo intentó en mercados anteriores pero no se dieron las condiciones para cerrar su incorporación al cuadro tinerfeñista. «Tenía una espinita clavada porque con Cordero hemos hablado mucho anteriormente, pero no había llegado a darse mi fichaje. La temporada pasada el motivo fue porque busqué un reto en una competición en el extranjero. Quiero darle las gracias a él por insistir y por toda la confianza que me ha dado; ha sido increíble. Ahora quiero devolvérselo con buenos partidos, es una muy buena oportunidad y quiero que en lo colectivo sea un buen año. Estoy muy agradecido», explicó el extremo, que firma por dos temporadas.

El lado derecho. La ofensiva blanquiazul por la derecha anda coja. El de extremo por ese lado es el puesto principal a reforzar. Ramis encontró en Álex Corredera una solución, un parche, pero para nada una apuesta a largo plazo. Mientras espera por un fichaje que pueda participar ahí, Waldo Rubio es el principal candidato para salir de inicio contra el Levante. A la baja de Corredera hay que sumarle las dudas que despiertan el estado físico de Elady Zorrilla y Mo Dauda. Este último terminó el último partido con un golpe en la cadera.