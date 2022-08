Borja Garcés, uno de los cinco fichajes realizados por el Tenerife este verano, tendrá que esperar varias semanas para poder debutar con su nuevo equipo. El delantero cedido por el Atlético de Madrid sufre una microrrotura fibrilar en el recto femoral derecho, informó ayer el club sin indicar el tiempo de baja. De entrada, el atacante melillense se perderá la fecha inaugural, y lo más probable es que falte en alguna más.

La de Borja Garcés no será la única baja por lesión del Tenerife con vistas al partido de mañana ante el Eibar. Ya se sabía que Luis Miguel Ramis no iba a poder citar a los centrocampistas Larrea y Javi Alonso. El primero está en pleno proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que arrastra desde el pasado 9 de mayo. Todavía le queda. El canterano tiene unas molestias provocadas por el proceso inflamatorio que padece en el menisco externo de la rodilla derecha.

Míchel Herrero.

El cuarto profesional descartado es Míchel Herrero. El suyo es un caso diferente. No es que tenga problemas físicos, sino que no cuenta para el entrenador. No tuvo minutos en la pretemporada y no viajará con el grupo a Eibar.

Para darle un poco de profundidad a la convocatoria, Ramis tiró de canteranos. Incluyó en la lista al portero que ya ejerció de tercero a lo largo del curso pasado, Víctor, y a los jugadores de campo David, Thierno, Teto, Ibrahima y Ethyan. De todos ellos, David, Thierno, Teto y Ethyan ya saben lo que es jugar un partido oficial con el Tenerife.

Yeremy Socorro.

La elección de jugadores para el primer partido de Liga sirvió para aclarar el futuro de Yeremy Socorro. El lateral izquierdo fue uno de los canteranos más utilizados por Ramis durante la etapa de preparación, pero no estará en Ipurua. Se encuentra en una situación especial. Al estar cerca de cumplir 23 años, no podrá ser inscrito como jugador del filial. Desde que tenga minutos en Segunda en la nueva Liga, pasará a formar parte de la nómina profesional, y no termina de convencer al técnico. La solución para que no tenga que bajar al equipo de Tercera estaría en una cesión a un club de Primera o Segunda RFEF.

Los fichajes.

Entre los 19 convocados sí figuran los nombres de los otros cuatro fichajes. No estará Borja Garcés, pero sí podrían estrenarse Nacho Martínez, José Ángel Jurado y Mo Dauda. También fue citado el portero Javi Díaz, pero se da por hecho que el titular será Juan Soriano.

Entrenamiento en Lezama.

Los blanquiazules partirán hoy desde Los Rodeos en un vuelo programado para las 7:15 horas con rumbo a Bilbao, sin escalas. Una vez en su destino, realizarán un entrenamiento en Lezama. Después de jugar el primer partido de Liga mañana en Ipurua (16:00), el equipo regresará a la Isla el domingo en un vuelo directo que saldrá a primera hora desde el aeropuerto de Bilbao.